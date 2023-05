Ostatni sojusznik Rosji w UE przechodzi na gaz z Kataru

Węgry, pokrywające do 85 proc. swojego zapotrzebowania na gaz od Gazpromu, szukają w Katarze zamiennika dla rosyjskiego paliwa. Trwają negocjacje z emiratem, największym na świecie eksporterem LNG, w celu zmniejszenia zależności od Federacji Rosyjskiej – powiedział premier Węgier Viktor Orban na Forum Ekonomicznym w Doha.

– Połowę zużycia energii na Węgrzech pokrywa Rosja na podstawie długoterminowych kontraktów. Na drugą połowę musimy znaleźć innych partnerów. Szukamy partnerów na całym świecie, a Katar potencjalnie jest jednym z nich – tłumaczył Orban w wywiadzie dla Bloomberga.

Według szefa węgierskiego rządu trwają negocjacje w sprawie importu gazu z Kataru. Pierwsze dostawy prawdopodobnie nie dotrą przed 2026 r.

Gazprom traci ostatnich klientów. Węgry kupią gaz Azerbejdżanu

Ale już w tym roku Węgry otrzymają gaz z Azerbejdżanu. Porozumienie osiągnięto pod koniec kwietnia, kiedy w Sofii podpisano memorandum między operatorami systemów przesyłowych gazu (GTS) Bułgarii, Rumunii, Węgier, Słowacji i azerbejdżańskiej spółki państwowej SOCAR.

Dokument podpisany przez ministrów czterech państw Europy Wschodniej umożliwi połączenie ich krajowych GTS w jeden "pierścień", tak aby gaz ze złóż Morza Kaspijskiego trafiał do odbiorców od Budapesztu po Bratysławę.

SOCAR realizuje już dostawy do Gruzji, Turcji, Grecji, Bułgarii i Włoch, a w tym roku oprócz Węgier rozpocznie także eksport na Słowację.

Węgry nadal kupują też gaz od Gazpromu, a ponadto uzyskały wyjątek od unijnego embarga na ropę, otrzymując z Rosji "czarne złoto" przez wybudowany w latach 60. rurociąg Przyjaźń.

Orban: Ukraina nie wygra wojny z Rosją

Kilka tygodni przed rozpoczęciem rosyjskiej inwazji na Ukrainę Orban prowadził na Kremlu rozmowy z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, w wyniku których otrzymał 2 mld dolarów pożyczki na budowę linii kolejowej pod Budapesztem.

We wtorek Orban powiedział, że Ukraina "nie ma szans" wygrać wojny z Rosją i że jej "wysiłek militarny jest skazany na niepowodzenie". Wcześniej Węgry zablokowały przyznanie 500 mln euro pomocy dla Kijowa z UE.

Putin sprzedał Europie najmniej gazu od czasów sowieckich

Tymczasem eksperci szacują, że w tym roku eksport Gazpromu do Europy może spaść do 20-30 mld m3 gazu. W ubiegłym roku rosyjski monopolista dostarczył na rynki UE i do Turcji 85 mld m3 gazu – najmniej od rozpadu Związku Radzieckiego.

Agencja Reutera podaje, że w pierwszym kwartale tego roku do Europy trafiło zaledwie 6 mld m3 gazu od Gazpromu, wobec 62 mld m3 w tym samym okresie rok wcześniej. Jednocześnie w 2022 r. udział rosyjskiego gazu w rynku europejskim spadł z 45 proc. do 7,5 proc.

