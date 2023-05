Mentzen: PiS i PO kupują głosy. Tusk jest albo kłamcą, albo socjalistą

Podczas niedawnej konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości prezes tej partii Jarosław Kaczyński zapowiedział waloryzację programu socjalnego 500 plus. Od nowego roku kwota świadczenia wypłacanego z pieniędzy podatników przez rząd będzie wynosiła 800 złotych miesięcznie. Chcąc przelicytować PiS, lider PO Donald Tusk wezwał rząd do rozszerzenia świadczenia już od 1 czerwca tego roku.

Mentzen: PiS i Platforma kupują głosy

Rozszerzeniu programu socjalnego sprzeciwia się Konfederacja. – Zamiast zadłużania i rozdawnictwa niskie i proste podatki – powiedział podczas konferencji prasowej Krzysztof Rzońca, prezentując stanowisko ugrupowania.

W opublikowanym w środę wywiadzie dla kanału "Nam Zależy" jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen przyznał, że spodziewał się takiego obrotu sprawy.

– Wiele razy mówiłem, że oni to zrobią, że mamy kampanię wyborczą i będzie się trzeba bardzo mocno trzymać za portfele, bo dwie największe partii: PiS i Platforma, będą na potęgę prześcigać się w najróżniejszych programach socjalnych – powiedział ekonomista.

Mentzen przypomniał, że gdy podliczył ostatnio koszt obietnic PO, to wyszło jeszcze więcej niż w przypadku PiS, bo aż 120 miliardów zł. – To były obietnice wygłoszone do drugie połowy maja, a mamy jeszcze kilka miesięcy do wyborów – mówił. – Tusk jest albo kłamcą i nie zamierza tego wprowadzać, albo jest socjalistą – ocenił polityk.

– To są ludzie całkowicie nieodpowiedzialni. Mają za nic jakąkolwiek równowagę budżetową – zarówno PiS, jak i Platforma. Wydadzą mnóstwo naszych pieniędzy tylko po to, żeby kupić sobie głosy. My jako Konfederacja jesteśmy jedyną partią, która mówi „nie”. Nie można się w ten sposób zachowywać. Trzeba dbać o równowagę finansów publicznych. Podatki powinny być niskie i proste. My nie chcemy wam zabierać pieniędzy i nie chcemy wam dawać pieniędzy – powiedział Mentzen.

W dalszej części programu polityk mówił o podstawowych założeniach propozycji Konfederacji w zakresie obniżenia i uproszczenia podatku PIT.

"Uskok Kaczyńskiego"

Wcześniej Mentzen opublikował w mediach społecznościowych fragment nagrania z czerwca 2022 roku, na którym prezes PiS pytany o "wsparcie Polaków" poprzez wprowadzenie 700 plus, odpowiada, że 700 plus to posuniecie proinflacyjne. – Nie będzie? – pytała dziennikarka. – Nie sądzę, żeby było – odparł Kaczyński.

– Wielu z was obawia się, że wprowadzenie 800 plus spowoduje dalszy wzrost inflacji. Wasza obawa może wynikać z wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego. Na szczęście nie musicie się tak obawiać. Ekonomiści już dawno temu zbadali wpływ programów socjalnych na inflację. Przy 500 plus inflacja rośnie, przy 700 plus inflacja rośnie jeszcze bardziej, ale przy 800 plus poziom inflacji spada – ironizował Mentzen.

– Ta zależność nazywana uskokiem Kaczyńskiego, jest doskonale znana nie tylko ekonomistom, ale i wszystkim posłom PiS-u – dodaje ekonomista. Do nagrania Mentzen załączył tweet jednego z posłów PiS, który naprawdę tak twierdzi.

Czytaj też:

800 plus. Ważna deklaracja KaczyńskiegoCzytaj też:

Gwiazdowski: Z rozdawnictwa nie ma bogactwa. Bogactwo jest z pracyCzytaj też:

Bosak: Licytacja pomiędzy PiS i PO jest destrukcyjna dla państwa