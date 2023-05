Obajtek: Wykonaliśmy kawał dobrej roboty

Prezes PKN Orlen był gościem TVP Info. W programie "Gość Wiadomości" podkreślał, że kierowany przez niego koncern przygotowywał się do uniezależnienia od surowców z Rosji jeszcze zanim Rosja napadła na Ukrainę 24 lutego 2022 r.

– Gdybyśmy tego nie zrobili, to nie zdążylibyśmy teraz, bo do tego trzeba było zmienić trochę cykle produkcyjne. Trzeba było zmodyfikować rafinerie i tak się składa, że nie byliśmy naiwni, bo praktycznie przed wybuchem wojny 70 proc. ropy już szło z innych kierunków niż kierunek rosyjski, a jeszcze w 2015 roku bez mała 100 proc. ropy było z kierunku rosyjskiego. Więc wykonaliśmy kawał dobrej roboty, nawiązaliśmy bardzo dużo kontaktów, choćby z Saudi Aramco, największym producentem ropy – stwierdził Daniel Obajtek.

– Więc to jest pierwszy rok, w którym jesteśmy całkowicie nieuzależnieni, 100 proc. mamy ropy z innego kierunku niż rosyjski i gazu niż rosyjski. To właśnie dzięki temu, że stworzyliśmy dużą spółkę, która liczy się w Europie – mówił dalej, nawiązując do fuzji Orlenu i Lotosu.

Daniel Obajtek zaznaczył, że Orlen w swojej wieloletniej strategii wyda 320 mld zł na inwestycje. – W tym roku wydajemy 36 mld na inwestycje. To są inwestycje nie tylko w biznes, ale przede wszystkim to są inwestycje zabezpieczające bezpieczeństwo Polaków – wskazał.

Orlen w Czechach

Niedawno prezes koncernu Daniel Obajtek opowiedział o planach firmy związanych z czeskim rynkiem. Obecnie trwa rebranding stacji benzynowych należących do kontrolowanego przez Polaków Unipetrolu. Do końca roku w Czechach ma być 200 stacji z logiem Orlenu.

– Już mamy takich stacji około 50 pod marką Orlen, a do końca roku będzie około 200 pod marką Orlen. Pragnę zaznaczyć, że ta marka Orlen jest tu również szanowana, ale nie tylko tu, bo również mocno inwestujemy na Słowacji w zakresie detalu – powiedział Obajtek.

– Tam posiadamy około 80 stacji, do końca roku około 100 stacji. Tamte stacje są pod marką Orlen. Więc to jest normalną rzeczą, że tak duży biznes musi rozmawiać ze stroną rządową. Stąd nasz przyjazd – dodał.

Czytaj też:

Obajtek: Ceny paliw będą zdecydowanie niższe