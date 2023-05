Ważna umowa ws. polskiej elektrowni atomowej. Moskwa: Projekt wchodzi w nowy etap

Podpisana w Warszawie umowa dotyczy konsorcjum projektowego i usług inżynierskich, czyli głównych zasad współpracy między stronami. Porozumienie jest niezbędne w procesie budowy elektrowni, która zlokalizowana będzie na Pomorzu. Do projektu dołączyła firma Bechtel, która będzie wykonawcą umowy. To amerykańska spółka, która brała udział w pracach inżynieryjnych i budowlanych w ponad 80 proc. reaktorów jądrowych w USA, i w ok. 150 projektach jądrowych na świecie.

W uroczystości wzięli udział m.in. minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Mateusz Berger oraz ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Mark Brzezinski.

"US-PL współpraca energetyczna to kluczowy filar strategicznego partnerstwa naszych gospodarek. Polska nie ma lepszych partnerów w zakresie bezpieczeństwa niż Stany Zjednoczone, a bezpieczeństwo energetyczne to jeden z podstawowych elementów" – napisał w mediach społecznościowych ambasador USA w Polsce.

Nowy etap

Przemawiając podczas wydarzenia, minister Moskwa wskazała, że podpisane porozumienie jest niezwykle ważne dla projektu jądrowego, rozwoju energetyki jądrowej w Polsce oraz relacji polsko-amerykańskich.

– Dziś projekt wchodzi w nowy etap (...) Te wszystkie kroki przybliżają nas do rozpoczęcia budowy w 2026 roku, a tym samym czynią coraz bardziej realistycznym pierwszą produkcję energii jądrowej w 2033 roku – powiedziała szefowa MKiŚ.

– Na naszych oczach rodzi się dziś 🇺🇸 amerykańskie konsorcjum złożone z bardzo doświadczonych w branży jądrowej spółek, którego celem jest zaprojektowanie i wybudowanie pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Jako inwestor będziemy z tym konsorcjum aktywnie współpracować, tak by konsekwentnie osiągać kolejne kamienie milowe w projekcie, aż do momentu oddania elektrowni na Pomorzu do eksploatacji – powiedział z kolei p.o. prezesa Polskich Elektrowni Jądrowych Łukasz Młynarkiewicz.

Polska elektrownia atomowa

Zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów harmonogramem, budowa pierwszej polskiej elektrowni jądrowej rozpocznie się w 2026 roku, a w 2033 roku uruchomiony zostanie pierwszy blok elektrowni jądrowej o mocy około 1-1,6 GW. Kolejne bloki będą wdrażane co 2-3 lata, a cały program jądrowy zakłada budowę bloków jądrowych o łącznej mocy zainstalowanej od około 6 do 9 GWe w oparciu o sprawdzone reaktory jądrowe generacji III (+).

W październiku 2022 roku amerykański Westinghouse został wybrany przez polski rząd do realizacji projektu pierwszej elektrowni jądrowej. Westinghouse jest obecny w Polsce od ponad roku i ma swoje biuro w Krakowie. Na jego bazie chce utworzyć centrum inżynieryjne.

