Ceny gazu w Europie spadają. Gazprom będzie miał problemy?

Cena czerwcowych kontraktów terminowych na holenderskim TTF, największym hubie gazowym w Europie, spadła do 297,06 dolarów za 1000 metrów sześciennych. Z kolei na londyńskiej giełdzie czwartkowe notowania cen tego surowca pokazywały wartość 298 dol. za 1000 metrów sześciennych. Jak donosi Profinance, taka sytuacja na rynku cen gazu wystąpiła po raz pierwszy od 20 maja 2021 roku.

Ceny gazu w Europie spadły w związku z nadpodażą i prognozami gorącego lata. Wpływ ma także duża podaż LNG, wysokie rezerwy i spadający popyt na gaz na kontynencie. Dodatkowym czynnikiem obniżającym ceny mogą stać się pierwsze wspólne przetargi na zakup gazu przez kraje UE.

Niskie ceny gazu uderzają w powiązany z Kremlem rosyjski koncern gazowy Gazprom. Firma ogłosiła, że zysk netto w 2022 r. (15,3 mld dol.) był o 41 proc. niższy w porównaniu do 2021 r. (26,1 mld dol.). Co więcej, koncern musi mierzyć się z coraz większą liczbą pozwów od europejskich państw, które domagają się odszkodowań za wstrzymanie dostaw surowca, do których doszło w ostatnich miesiąch.

Wojna a ceny gazu

Do połowy stycznia 2023 r., na tle wyjątkowo ciepłej zimy w krajach europejskich i dużego zapełnienia magazynów gazu, giełdowe ceny gazu w Europie spadły o 25 proc. Na początku kwietnia 2023 r. magazyny w UE były zapełnione w 55,7 proc., co stanowi najwyższy poziom od co najmniej 2011 r.

Od 6 maja 2023 roku ceny gazu w Europie spadły do poziomu z lipca 2021 roku. 15 maja 2023 roku europejskie ceny gazu spadły do najniższego poziomu od lata 2021 roku. Od 18 maja 2023 roku cena gazu w Europie spadła poniżej 350 dolarów za 1000 metrów sześciennych po raz pierwszy od dwóch lat. giełdowe ceny gazu spadły o 3 proc. w trakcie notowań.