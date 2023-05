Soboń z MF: Zwroty podatkowe z PIT sięgnęły 24 mld zł

– Zwroty podatkowe to jest kwota około 24 mld zł. Tyle Polacy otrzymali w ramach rozliczenia swojego rocznego swojego PIT-u, przede wszystkim PIT-36 iPIT-37 – powiedział wiceminister finansów Artur Soboń podczas posiedzenia podkomisji stałej ds. monitorowania systemu podatkowego.

Średni czas zwrotu wynosił 17 dni. – Ten czas był oczywiście różny czasami to było nawet dzień lub dwa, ale średni czas zwrotu środków na nasze konto to jest okres 17 dni – podkreślił wiceminister. – Kwota dopłat to jest 11 mld zł, o 2,5 mld zł mniej niż przed rokiem – dodał.

Większość rozliczających się korzystała z systemu elektronicznego, w wersji papierowej złożono 1,3 mln zeznań.

Soboń: Głównym beneficjentem zmian podatkowych są rodziny

– Średnio wychodzi ponad 2 tys. złotych na podatnika, a dodatkową zaletą jest to, że drogą elektroniczną, zwroty podatków idą naprawdę bardzo szybko – powiedział wiceminister finansów Artur Soboń w marcowej rozmowie z portalem DoRzeczy.pl.

Wiceszef MF wskazywał, że wysoka kwota zwrotów "wynika z obniżki podatków, która miała miejsce w połowie ub. roku i została w części skonsumowana w zaliczkach, a w części jest zwrotem w zeznaniu rocznym. Dla pewnych grup podatników zwroty są szczególnie wysokie". – Jeśli ktoś pracuje np. na umowę zlecenie, dodatkowo w kilku miejscach, to czerpie z kwoty wolnej od podatku u kilku podatników. Podobnie, jak mamy ulgi na samotnych rodziców, gdzie są podwójne kwoty wolne od podatku – podkreślił.

Soboń odniósł się też do informacji, że Polska posiada najniższy klin podatkowy spośród państw UE i OCDE. – Chodzi o wszystkie obciążenia, które mamy, minus transfery, czyli wszystkie podatki i składki po stronie pracownika i pracodawcy, uzupełnione o transfery, które trafiają do rodziny z budżetu państwa. Jest to klin podatkowo-składkowo-transferowy, który pokazuje, że wśród tych państw, które są w OCDE i UE, Polska ma najniższy klin i obciążenia są najniższe. Dodatkowo jesteśmy wśród trzech państw, w których progres spadku obciążeń podatkowych był najwyższy. To jest wynik reformy podatkowej, którą przygotowaliśmy – wyjaśnił.

