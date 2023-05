Japonia wprowadziła nowe sankcje na Rosję

26 maja japoński rząd wprowadził nowe sankcje wobec Rosji w związku z jej inwazją na Ukrainę. Nowe ograniczenia obejmują zamrożenie aktywów osób fizycznych i prawnych Federacji Rosyjskiej oraz inne środki.

Japońskie sankcje

Według MSZ Japonii, które wydało w tej sprawie oświadczenie, sankcje zostały wprowadzone w związku z obecną sytuacją międzynarodową wokół Ukrainy oraz w celu promowania międzynarodowych wysiłków na rzecz pokoju.

Nowymi japońskimi sankcjami zostało objętych 17 osób fizycznych i 78 podmiotów prawnych działających w Federacji Rosyjskiej. W szczególności są to osoby, które są uważane za bezpośrednio zaangażowane w aneksję Autonomicznej Republiki Krymu i miasta Sewastopol oraz w destabilizację sytuacji we wschodniej części Ukrainy. Sankcje wprowadzono także wobec siedmiu osób ze wschodnich i południowych regionów Ukrainy, co do których uważa się, że są bezpośrednio zaangażowane w proces umacniania rosyjskiej administracji okupacyjnej na zajętych ukraińskich terenach.

Japonia wprowadziła także ograniczenia dotyczące płatności i transakcji kapitałowych. Oznacza to, że do płatności na rzecz osób fizycznych i prawnych znajdujących się na liście sankcjonowanej będzie miał zastosowanie odpowiedni system autoryzacji. Ponadto system zezwoleń będzie niezbędny do operacji z depozytami, zarządzaniem powierniczym i pożyczkami pieniężnymi.

Japonia wprowadzi również zakaz eksportu do 80 rosyjskich organizacji, w tym wojskowych laboratoriów badawczych.

Zakaz eksportu

W szczególności wprowadzono zakaz eksportu do Federacji Rosyjskiej towarów, które mogą przyczynić się do zwiększenia jej potencjału przemysłowego.

"Dodatkowo wprowadzony zostanie zakaz świadczenia usług budowlanych i inżynieryjnych na rzecz Federacji Rosyjskiej” – dodało Ministerstwo Spraw Zagranicznych Japonii.

Listy sankcyjne publikowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Japonii obejmują rosyjskie przedsiębiorstwa przemysłu lotniczego, w tym fabryki samolotów Ural, Komsomolsk-na-Amur i Irkuck, biuro inżynieryjne z Kołomnej, elektrownię jądrową Pulsar, grupę GAZ i inne.

Sankcje objęły również rosyjskie fundusze, które finansowały wojnę z Ukrainą. Mowa o "Funduszu Opieki Społecznej” i "Funduszu Ochrony Wartości Narodowych”.

Czytaj też:

Ukraińskie media cytują słowa szefa polskiego MSZ o Japonii