Premier: Wprowadziliśmy finanse publiczne w XXI wiek

Prawo i Sprawiedliwość rusza z akcją "Trasa dotrzymanego słowa". W jej ramach opublikowano spot. – Szukanie pieniędzy pod ziemią to pomysł z czasów piratów i korsarzy. W XXI wieku, w nowoczesnej gospodarce pieniądze najczęściej znikają w rękach przestępców w białych kołnierzykach […] zamiast trafić do twojego dziecka albo na budowę drogi w twojej okolicy. Zobaczmy to na przykładach – mówi występująca w filmie kobieta.

Na ulicach polskich miast pojawiły się także billboardy.

"Pieniądze nie były zakopane"

– Wprowadziliśmy finanse publiczne w XXI wiek. Wystarczy popatrzeć na dane – wzrost budżetu pomiędzy 2008 r. a 2015 r. – z 253 mld na 289 mld zł, to wzrost o ok. 15 proc. Między rokiem 2016 a 2023 to wzrost o 115 proc. Te pieniądze nie były nigdzie zakopane – powiedział premier podczas briefingu prasowego w Radomiu.

– Za czasów naszych poprzedników mieliśmy do czynienia z wielkim oszustwem podatkowym i dobrze jest uświadomić sobie to, ponieważ to są pieniądze wszystkich Polaków – wskazał szef rządu.

twitter

Morawiecki stwierdził, że "wtedy oszuści podatkowi uciekali z Polski z tymi pieniędzmi". – To fundamentalna różnica w zarządzaniu finansami publicznymi, bo z tego biorą się wszystkie nasze możliwości – szybkiego uzbrojenia armii, możliwości naszej polityki społecznej czy dziesiątki tysięcy inwestycji lokalnych rozsianych po całej Polsce – mówił polityk.

Jak wskazał, rząd PiS wydał 116 mld zł na politykę prospołeczną, 137 mld na obronność, obniżka PIT w latach 2019-2022 to 45 mld zł, a na ochronę zdrowia 165 mld zł.

– Podatek VAT – wzrost w naszych czasach – lata 2016-2023 r. to ponad 160 mld zł – czyli wzrost o ponad 130 proc. – wyliczał Morawiecki.

– Dziękuję wszystkim, którzy pracują na rzecz tego, aby rzeczywiście nasz budżet należał do Polaków, a nie do mafii vatowskich. Obiecaliśmy uszczelnienie i ono jest realnie widoczne w każdym zakątku Polski, każdym domu, w naszej polityce społecznej. To jest Trasa Dotrzymanego Słowa – podsumował szef rządu.

Czytaj też:

Soboń z MF: Zwroty podatkowe z PIT sięgnęły 24 mld zł