Media: Orlen szykuje kolejną obniżkę cen paliw na lato

Jak ustaliła "Rzeczpospolita", Orlen zamierza wkrótce wystartować z wielką akcją promocyjną obejmującą zniżki za tankowanie paliw płynnych oferowanych na krajowych stacjach.

"Nowi i dotychczasowi uczestnicy programu lojalnościowego Orlen Vitay prawdopodobnie będą mogli dostać 30 gr rabatu za litr diesla i benzyny. (...) Nie będzie można jednak tankować do woli. W sprawie określenia limitu zakupów z rabatami prowadzone są jeszcze analizy" – czytamy w dzienniku.

Według gazety ustalenia są na ostatniej prostej i wkrótce Orlen ma ujawnić szczegóły. Co do zasady akcja promocyjna płockiego koncernu dotycząca wakacyjnych rabatów ma być bardzo podobna, albo wręcz identyczna, do tej przeprowadzonej rok temu.

Promocja na Orlenie. Będzie powtórka sprzed roku?

Wówczas wprowadzono zniżkę na poziomie 30 gr za każdy litr benzyny i diesla sprzedawanego pod marką Efecta i Verva. W każdym miesiącu promocji można było skorzystać z takiego rabatu podczas trzech tankowań, przy czym żadne nie mogło przekroczyć 50 litrów. Dodatkową promocję w wysokości 10 gr otrzymali posiadacze Karty Dużej Rodziny – przypomina "Rz".

Dziennik ocenia, że planowana na lato akcja Orlenu zapewne będzie miała duży wpływ na całą branżę i dystrybutorów paliw. Rok temu podobne wakacyjne promocje jak Orlen (a niektóre nawet lepsze) zorganizowały m.in. sieci BP, Shell, Circle K. oraz Moya. Część firm, w tym płocki koncern, nawet je przedłużyła.

Orlen zapytany przez "Rzeczpospolitą" o szczegóły tegorocznej wakacyjnej oferty paliwowej oświadczył, że "o wszystkich akcjach promocyjnych informuje najpierw za pomocą oficjalnych kanałów komunikacji". Danych dotyczących ubiegłorocznej akcji, w tym czy i o ile wzrosła liczba klientów Orlenu oraz ile zatankowali paliw, spółka nie ujawniła.

