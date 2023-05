Oświadczenie majątkowe Morawieckiego. Ile zarabia i co posiada premier?

Podstawę prawną dla obowiązku składania oświadczeń majątkowych przez posłów i senatorów stanowi ustawa z 9 maja 1996 r. Oświadczenie musi być wypełnione „zgodnie z prawdą i starannie”. Wymóg ten dotyczy także prezesa Rady Ministrów.

Kilka nieruchomości Morawieckiego

Premier Morawiecki wykazał należące do niego nieruchomości, oszczędności, a także informacje o innych składnikach swojego majątku.

W dokumencie złożonym do Kancelarii Sejmu szef rządu wykazał trzy nieruchomości. Pierwsza to dom o powierzchni około 150 m kw., znajdujący się na działce o pow. około 0,46 ha. Na terenie znajdują się również zabudowania gospodarcze i domki letniskowe. Wartość polityk oszacował w dokumencie na ok. 1,9 mln złotych.

Drugi dom, to stumetrowy budynek na działce 3100 m kw., o łącznej wartości około 3,5 miliona złotych. Trzeci dom, to “segment” o powierzchni 180 m kw. na czterystumetrowej działce. Morawiecki jest jego współwłaścicielem.

W kategorii nieruchomości jest jeszcze jedno mieszkanie – o powierzchni 72,4 m kw. i wartości 1,1 mln zł, a także działka rolna o powierzchni około 2 ha. Przybliżona wartość wskazana w oświadczeniu to 200 tys. złotych.

Obligacje za 4,4 mln zł

Morawiecki wykazał oszczędności w polskich złotych (z uwzględnieniem PPK), na kwotę 15,7 tys. zł. Dużo większą sumę Mateusz Morawiecki zainwestował w obligacje Skarbu Państwa. Zadeklarowana kwota wynosi 4,4 miliona złotych.

Deklarowane dochody szefa rządu to niewiele ponad 285 tys. zł z tytułu zatrudnienia w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i 45,6 tys. zł diety parlamentarnej.

Odroczone premie

W rubryce „Inne dodatkowe dane o stanie majątkowym” czytamy natomiast, że premierowi przysługuje prawo do odroczonych premii, ujętych w raportach rocznych Banku Zachodniego WBK, przejętego przez Santander. W banku tym Mateusz Morawiecki pracował wcześniej na stanowisku prezesa zarządu. Premier nie podał w oświadczeniu majątkowym dokładnych kwot, ani liczby odroczonych premii.

Działania pomocowe

W 2022 roku premier przekazał łącznie aż 380 tys. zł na różne działania pomocowe. Chodzi m.in. o pomoc dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, pomoc dla nastolatków w zakresie radzenia sobie ze stresem i lękami, wsparcie rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych, czy darowizny w postaci pieniężnej i rzeczowej na rzecz uchodźców z Ukrainy.

