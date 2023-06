Jeden z mierników gospodarki. Pod tym względem Polska jest ostatnio liderem

Z nowych danych GUS PKB w Polsce w I kwartale spadł w porównaniu do tego samego okresu poprzedniego roku o 0,3 proc. Ale w porównaniu do IV kwartału 2022 r. wzrósł o 3,8 proc.

Tempo wzrostu PKB. Polska liderem

Część analityków prognozowała, że w pierwszym kwartale PKB spadnie w porównaniu do ostatnich trzech miesięcy poprzedniego roku, co mogłoby oznaczać techniczną recesję. Tak się nie stało. Ale dobre informacje nie dotyczą jedynie tego aspektu. Wyniki dotyczące tempa wzrostu PKB są zaskakująco dobre na tle innych państw. Potwierdzają to statystyki Eurostatu i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Według OECD spośród 34 krajów, dla których zebrano dane, Polska znalazła się na pierwszej pozycji (3,8 proc). Drugie są Chiny z wynikiem 2,2, a trzecia Portugalia z 1,6. Dalej Kolumbia (1,4), Finlandia (1,1), Meksyk (1). Państwa zajmujące następne pozycje na listach zanotowały wyniki poniżej 1 proc.

Tempo wzrostu gospodarczego w Polsce przewyższało średnią dla państw OECD (0,4 proc.) oraz Unii Europejskiej (0,2 proc.).

Analitycy studzą nastroje

"Niemal wszyscy eksperci jednak studzą nastroje: dobre dane z początku roku jeszcze niczego nie przesądzają. Nadal dominuje pogląd, że w całym roku gospodarka będzie rozwijać się raczej słabo, w tempie ok. 1 proc. PKB rok do roku. Niemniej jednak kolejny raz udało się uniknąć tzw. technicznej recesji, czyli dwóch kwartałów z rzędu, w których PKB spadał w porównaniu do kwartału wcześniej" – czytamy na 300gospodarka.pl.

Czytaj też:

Inflacja w Polsce a inflacja w UE. Duża różnicaCzytaj też:

Bruksela oceniła polską gospodarkę. Komunikat KE