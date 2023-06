Polityka klimatyczna. PKN Orlen opublikował nowy dokument

"Orlen jest liderem transformacji energetycznej w Polsce, wyznaczamy standardy tego procesu. Jednym z nich jest opublikowana właśnie Polityka klimatyczna Grupy Orlen, która uszczegóławia nasze działania na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 r. Ten cel zadeklarowaliśmy już trzy lata temu, jako pierwszy koncern paliwowo-energetyczny w Europie Środkowej. Przyjęcie polityki klimatycznej jest dla naszych inwestorów potwierdzeniem, że jesteśmy wiarygodnym partnerem, który konsekwentnie realizuje zamierzone cele, nie tylko zapewniając bezpieczeństwo energetyczne Europy Środkowej, ale równocześnie dbając o środowisko i alternatywne źródła energii" – oznajmił prezes Daniel Obajtek w komunikacie, cytowanym w czwartek przez ISBnews.pl.

Dokument zawiera skład miksu energetycznego Grupy Orlen do 2030 r., wkład magazynowania CO 2 w redukcję emisji czy sposoby zapobiegania i minimalizacji ryzyk klimatycznych.

Strategia dot. polityki klimatycznej

W 2021 r. zarząd PKN Orlen przyjął Strategię zrównoważonego rozwoju Grupy Orlen na lata 2021-2023, w której zobowiązał się do opracowania polityki klimatycznej. Pod koniec 2022 r. koncern wprowadził do raportowania środowiskowego tzw. Zakres 3, pozwalający na obliczenie emisji gazów cieplarnianych dla całego łańcucha wartości. Umożliwia to prezentację całkowitego śladu węglowego koncernu. W lutym 2023 r. Orlen zaktualizował strategię biznesową, zwiększając jednocześnie cele redukcyjne. Do 2030 r. Grupa Orlen planuje o 25 proc. zmniejszyć emisje CO 2 w segmencie wydobycia, rafinerii i petrochemii.

W zaktualizowanej strategii uwzględniono wszystkie aktywa, które znalazły się w Grupie Orlen w wyniku zrealizowanych w ubiegłym roku przejęć. Ogłoszona Polityka klimatyczna Grupy Orlen wyjaśnia, w jaki sposób wyznaczono nowe cele. W Polityce klimatycznej Grupy Orlen zdefiniowano konkretne działania koncernu w drodze do neutralności emisyjnej.

Grupa PKN Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 277,56 mld złotych w 2022 r. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych od 1999 r., wchodzi w skład indeksu WIG20.

