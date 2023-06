Sasin: Marka "Made in Poland" jest pożądana na świecie

W Arkadach Kubickiego w Warszawie trwa XIII Kongres Polska Wielki Projekt . Spotkanie, pod patronatem honorowym prezydenta Andrzeja Dudy, potrwa do niedzieli. Drugi dzień wydarzenia rozpoczął panel pt. "Made in Poland – polski sukces za granicą". Głos zabrał wicepremier, szef MAP Jacek Sasin.

– Państwo ma do odegrania w gospodarce wielką rolę. Musi mieć narzędzia, a to spółki skarbu państwa, będące można powiedzieć pomnikiem obecności państwa. SSP mają swoją wielką rolę do odegrania. Odegrały ją w czasie kryzysu związanego z agresją Rosji na Ukrainę, te działania podejmowane w ostatnim czasie służące zapewnieniu Polakom odpowiedniej ilości surowców, dostępu do energii. Trudno wyobrazić sobie funkcjonowania państwa we wszelkich wymiarach bez odpowiedniej ilości energii. Energia jest bronią XXI wieku. Tak było choćby gdy organizowaliśmy wielką akcję ściągnięcia węgla do Polski – mówił Sasin.

– SSP są największymi płatnikami, najbardziej zasilającymi budżet państwa. 60 mld zł – wskazał wicepremier. Jako przykład państwowej firmy, która odnosi globalne sukcesy, szef MAP wskazał KGHM. – KGHM jest przykładem polskiego czempiona, który jest obecny nie tylko w Polsce, ale prowadzi swoje interesy na trzech kontynentach. Na dwóch prowadzi działalność wydobywczą – w Chile oraz w USA i Kanadzie. Dziś mało kto wie, że KGHM, polska państwowa firma jest posiadaczem dwóch kopalń na terenie Stanów Zjednoczonych. Witamy chętnie inwestycje amerykańskie w Polsce, ale Polska jest też obecna na rynku USA. Właśnie dzięki KGHM – mówił Jacek Sasin.

Sasin: Nasza marka jest atrakcyjna

– Oczywiście katalog inwestycji, które budują markę "Made in Poland" na świecie, ich jest coraz więcej i będzie coraz więcej. Wiele polskich firm osiągnęło ten poziom rozwoju, który pozwala myśleć o ekspansji międzynarodowej. Wiele firm do niej się przygotowuje – zaznaczył wicepremier.

– Z dumą słucham o tym, że Polska ma swoją markę. Jest wręcz oczekiwanie, aby nasze firmy pojawiały się na innych rynkach – powiedział Sasin.

Czytaj też:

Prof. Legutko: Ambasador USA zachowuje się jak namiestnik