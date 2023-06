Buda: Dane pokazują, że inflacja jest w mocnym trendzie spadkowym

Według ministra można liczyć na osiągnięcie jednocyfrowej inflacji w ujęciu średniorocznym w tym roku.

– Trzeci miesiąc z rzędu, na jaki zapowiada się maj po wstępnych szacunkach GUS, który wskazuje na to, że mamy wyraźny spadek nawet powyżej procenta – z 14,7 proc. do 13 proc. r/r – pokazuje, że jesteśmy w mocnym trendzie spadkowym – powiedział Waldemar Buda podczas sesji otwarcia XIII Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie.

– To buduje pewien optymizm. (…) Gdyby te prognozy większości ekonomistów sprawdziły się i osiągnęlibyśmy poniżej 10 proc. średniorocznie w całym roku 2023, to myślę, że byłoby to bardzo pozytywne – dodał.

Główny Urząd Statystyczny podał w ub. tygodniu, że – według wstępnych danych – inflacja konsumencka wyniosła 13 proc. r/r w maju br. (wobec 14,7 proc. r/r w kwietniu i 16,1 proc. r/r w marcu).

Eurostat: Ceny producentów spadły o 3,2 proc. m/m, wzrosły o 1 proc. r/r w strefie euro w IV

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (PPI) w strefie euro spadły o 3,2 proc. m/m w kwietniu 2023 r., zaś w ujęciu rocznym wzrosły o 1 proc. – podał unijny urząd statystyczny Eurostat.

"Ceny producentów przemysłowych w strefie euro w kwietniu 2023 r., w porównaniu z marcem 2023 r., spadły o 10,1 proc. w sektorze energetycznym i o 0,6 proc. dla dóbr pośrednich, podczas gdy ceny wzrosły o 0,2 proc. dla dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku, o 0,3% dla dóbr konsumpcyjnych nietrwałego użytku i o 0,4 proc. dla dóbr kapitałowych. Ceny w przemyśle ogółem z wyłączeniem energetyki spadły o 0,1 proc." - czytamy w komunikacie.

Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 3,1 proc. spadku w ujęciu miesięcznym i 1proc. r/r wzrostu. W całej Unii Europejskiej ceny producentów spadły o 2,9 proc. m/m, a w ujęciu rocznym wzrosły o 2,3 proc.

