Fatalna prognoza dla Ukrainy. "Za kilka lat nie będzie komu generować PKB"

Według najnowszych danych Ukraińskiego Instytutu Przyszłości (UIF) populacja Ukrainy spadła do 29 mln ludzi, podczas gdy wskaźnik urodzeń jest o połowę mniejszy niż potrzeba do utrzymania tego poziomu.

Zgodnie z analizą na początku 2022 r. na Ukrainie faktycznie mieszkało 37,6 mln ludzi, ale od tego czasu kraj opuściło 20,7 mln osób, a następnie wróciło 12,1 mln. Tym samym, według szacunków instytutu, od początku działań wojennych w lutym ubiegłego roku liczba ludności kraju zmniejszyła się o 8,6 mln osób.

Think tank szacuje, że ukraińska siła robocza wynosi obecnie od 9,1 do 9,5 mln osób, a jeśli wyłączyć z tej liczby pracowników państwowych, pozostaje około 6 do 7 mln osób pracujących w sektorze prywatnym. "To oni utrzymują pozostałych – 22-23 mln ludzi, w tym emerytów, dzieci, studentów, bezrobotnych i samych pracowników rządowych" – napisano w raporcie.

Spada populacja Ukrainy. Miliony ludzi nie wrócą przez wojnę

Współczynnik urodzeń na Ukrainie spadł już poniżej 1, podczas gdy liczba ta musi być powyżej 2, aby zapewnić wzrost liczby ludności. Jeśli nic się nie zmieni, za kilka lat liczba emerytów na Ukrainie będzie dwukrotnie większa niż liczba pracujących – prognozuje UIF, dodając, że "na Ukrainie nie będzie komu generować PKB".

Instytut nie wyjaśnia, jak oblicza ludność Ukrainy – na terytoriach faktycznie kontrolowanych przez Kijów, czy na wszystkich terenach znajdujących się w granicach państwa ukraińskiego sprzed wojny.

Nie wiadomo również, dlaczego szacunki demograficzne UIF nie pokrywają się z oficjalnymi danymi Państwowej Służby Statystyki Ukrainy (Derżstat), według których populacja Ukrainy na dzień 1 stycznia 2022 r. wynosiła 41 mln, i czy autorzy raportu uwzględnili sezonową migrację zarobkową Ukraińców, którzy czasowo wyjechali za granicę do pracy.

