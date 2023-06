Rządowy program Pierwsze Mieszkanie. Prezydent podpisał ustawę

Kancelaria Prezydenta poinformowała, że Andrzej Duda podpisał w środę dwie ustawy. Wśród nich była ta z 26 maja 2023 r. o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe. Ustawa ma wejść w życie 1 lipca.

Program Pierwsze Mieszkanie

Podpisana przez prezydenta ustawa zakłada uruchomienie rządowego programu Pierwsze Mieszkanie. Zakłada on umożliwienie zaciągnięcia bezpiecznego kredytu z oprocentowaniem 2 proc. Powyżej państwo będzie dokładało do zobowiązania wobec banku.

Program jest skierowany dla osób do 45 r. życia, które kupią pierwsze mieszkanie. Maksymalna kwota kredytu to 500 tys. zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, a 600 tys. zł przy co najmniej 2 osobach. Co ważne, wkład własny nie jest wymagany. Dopłata do kredytu będzie trwała 10 lat. W programie nie ma limitu dot. powierzchni mieszkania.

Kolejny rozwiązaniem wprowadzonym przez ustawę jest możliwość założenia rachunku oszczędnościowego lub lokaty na cele mieszkaniowe. Ustawa wprowadza również premię mieszkaniową, która ma stanowić zabezpieczenie oszczędzającego przed utratą wartości gromadzonych środków, uwzględniając przy tym wzrost cen towarów i usług oraz zmianę poziomu kosztów budowy mieszkań w okresie oszczędzania.

"Realna pomoc"

Przedstawiając w marcu tego roku założenia programu, premier Morawiecki podkreślał, że ma on sprawić, aby "mieszkań po prostu było jak najwięcej i aby ludzi było na te mieszkania stać". Pierwsze Mieszkanie to program, który, według słów Morawieckiego, jest "realną pomocą dla Polaków".

– To rozwiązanie systemowe, które opiera się na dostępie do bezpiecznego i stabilnego źródła finansowania i na możliwościach oszczędzania przez lata wraz z premią, którą państwo przekazuje tym, którzy oszczędzają, premią oraz eliminacją podatku Belki w tym przypadku – wskazywał szef rządu.

