Remont portu w Elblągu. Prezydent miasta chce podjąć kroki prawne

17 września ubiegłego roku został oficjalnie otwarty kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną. Kanał ma 1,3 km długości i 5 m głębokości. Inwestycja, która połączyła Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, kosztowała około 880 mln złotych.

Resort infrastruktury zwracał uwagę, iż aby inwestycja działała prawidłowo, należy znacząco rozwinąć lokalną infrastrukturę: pogłębić tor wodny, zmodernizować port w Elblągu i zbudować kolejne mosty.

Konflikt rząd – samorząd

Niedawno premier Mateusz Morawiecki skrytykował władze Elbląga, które nie chcą przekazać 51 proc. akcji portu Ministerstwu Aktywów Państwowych. Jak zauważył szef rządu, dzięki takiemu zabiegowi port mógłby zostać dofinansowany kwotą 100 mln złotych.

Odcinek toru wodnego o długości 900 m na rzece Elbląg stanowi kość niezgody między rządem i władzami miasta. Konflikt ten ciągnie się od wielu miesięcy. Rząd uważa, że pogłębienie odcinka przy porcie to zadanie samorządu. Zdaniem premiera Morawieckiego, miasto Elbląg "rzuca kłody pod nogi" i nie chce współpracować przy "gigantycznej inwestycji".

Wróblewski: Kroki prawne

W rozmowie z portalem Wyborcza.pl prezydent Elbląga Witold Wróblewski poinformował, że w głosowaniu mieszkańców zdecydowana większość odpowiedziała, iż port morski powinien pozostać własnością miasta. – Brakuje możliwości dopłynięcia do portu, czyli pogłębienia toru wodnego, o którym administracja rządowa wie przynajmniej od dwóch lat, kiedy to rozpoczęła budowę przekopu przez Mierzeję Wiślaną – przypomniał samorządowiec.

– Po to jest Urząd Morski, żeby pogłębić tor wodny, a nie byśmy szukali innych spółek czy przedsięwzięć, które mają to realizować – zauważył prezydent miasta. – To jest podbijanie tematu i robienie ludziom wody z mózgu przed wyborami, bo chodzi o tor wodny, który należy do Skarbu Państwa i Skarb Państwa ma to wykonać, a nie zwalać na samorząd – stwierdził.

W związku z brakiem porozumienia na linii rząd – samorząd, prezydent Wróblewski postanowił wystąpić do sądu administracyjnego, tak aby rozstrzygnąć spór, kto ma kompetencje do pogłębienia toru wodnego.

– Tor wodny jest na ukończeniu tylko i wyłącznie na Zalewie Wiślanym, nie ma jeszcze ogłoszonego przetargu odnośnie do pogłębienia rzeki Elbląg na wejściu od Zalewu Wiślanego i na pozostałym odcinku – mówił samorządowiec.

