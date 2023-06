Podwyżki stóp procentowych? Członek RPP wskazuje

W ostatnim czasie Kotecki popierał podwyżki stóp procentowych o 25 pb. Choć ostatecznie Rada przegłosowywała pozostawianie stóp bez zmian.

– Szczególnie uważanie będę oglądał lipcową projekcję NBP, bo wydaje się, że od ostatnich prognoz sytuacja w sferze realnej gospodarki jest gorsza i dla mnie to jest nowa informacja. Natomiast to, jak spada inflacja, jest zgodne z oczekiwaniami, więc nie jest to dla mnie żaden nowych czynnik – powiedział Kotecki w rozmowie z Business Insider Polska.

– Jesteśmy tak daleko od celu inflacyjnego NBP, że jest za wcześnie, aby mówić o jakichkolwiek obniżkach stóp procentowych – stwierdził członek RPP.

Inflacja i stopy procentowe

Podczas środowej konferencji prasowej przewodniczący RPP i prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński zapowiedział, że jeśli inflacja będzie spadała szybko w dół zgodnie z projekcją NBP i jeśli zejdzie poniżej 10 proc. rok do roku, a dokumenty przygotowane przez analityków banku centralnego pokażą pewność, że w następnych kwartałach inflacja także zdecydowanie będzie spadać, to pojawi się możliwość obniżki stóp procentowych.

Jednocześnie Glapiński podkreślił, że RPP formalnie nie zakończyła cyklu podwyżek stóp procentowych, bowiem pozostawia sobie "furtkę". Oświadczył także, że gdyby zaszły niespodziewane niekorzystne zjawiska w kształtowaniu się inflacji, Rada będzie gotowa podnieść stopy. Według niego, podwyżka stóp np. o 0,25 p.p. nie wywołałaby "głębokiej recesji".

W środę RPP utrzymała stopy procentowe bez zmian, w tym stopę referencyjną na poziomie 6,75 proc. Była to decyzja zgodna z oczekiwaniami rynku. Rada podwyższała stopy procentowe od października 2021 r. (z poziomu 0,1 proc.) do września 2022 r. W kolejnych miesiącach utrzymywała parametry polityki pieniężnej na niezmienionym poziomie.

