Rząd przyjął nowelizację ustawy o refundacji leków

"Rząd chce zmienić sposób tworzenia budżetu na refundację leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Wprowadzone zostaną ponadto nowe instytucje prawne, które mają zwiększyć produkcję leków lub substancji czynnych w Polsce, a w konsekwencji wzmocnić bezpieczeństwo lekowe kraju. Dodatkowo wprowadzone zostaną przepisy, które zabezpieczą dostępność produktów refundowanych dla pacjentów. Ponadto, kobiety w okresie połogu będą uprawnione do bezpłatnego zaopatrzenia się w leki" – czytamy w komunikacie, udostępnionym przez ISBnews.pl.

Najważniejsze rozwiązania

Centrum Informacyjne Rządu podało, że zmieni się sposób tworzenia całkowitego budżetu na refundację leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Rozwiązanie to zapewni także większą niż dotychczas przewidywalność tego budżetu. Wprowadzone zostaną zmiany, które usprawnią procedowanie wniosków refundacyjnych. Powinno to przełożyć się na zwiększenie efektywności procesów i szybsze procedowanie spraw. Wydłużony zostanie termin ogłaszania kolejnego obwieszczenia refundacyjnego – z dwóch do trzech miesięcy. Rozwiązanie znacznie usprawni pracę aptek oraz umożliwi lepsze planowanie zaopatrzenia w produkty lecznicze.

Kobiety w okresie połogu będą uprawnione do bezpłatnego zaopatrzenia się w leki. Dotychczas możliwość taka przysługiwała jedynie kobietom w ciąży. Podwyższona zostanie – z 15 proc. do 25 proc. – podstawa limitu finansowania, co wpłynie na obniżenie dopłat do leków, które ponoszą pacjenci.

Bezpieczeństwo lekowe

Aby zapewnić bezpieczeństwo lekowe w Polsce, poprawi się sytuacja polskich hurtowni farmaceutycznych i aptek, które zapewniają dostępność refundowanych produktów dla pacjentów. W tym celu nastąpi podwyższenie marży hurtowej oraz podwyższenie marży detalicznej (aptecznej). Wprowadzone zostaną przepisy podnoszące bezpieczeństwo lekowe pacjentów poprzez zwiększenie dostępności leków w całym kraju.

Nastąpi uniezależnienie dokonywania zmian w programach lekowych od zgody koncernów farmaceutycznych. Wprowadzone zostaną mechanizmy, które zachęcą do produkcji leków w Polsce. Chodzi np. o brak negocjacji z Komisją Ekonomiczną, wydanie decyzji refundacyjnej na dłuższy okres niż ustawowy, zwolnienie z części opłat. Inne przepisy będą z kolei przeciwdziałać sprzedaży leków za granicę. Będzie to możliwe przez zobowiązanie do stosowania tej samej marży hurtowej, co w transakcjach krajowych.

Czytaj też:

Rząd zmienia ustawę budżetową. Wyższy deficyt i inflacjaCzytaj też:

Jakie leki będą bezpłatne? Szczegóły obietnicy wyborczej Prawa i Sprawiedliwości