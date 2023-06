Rząd przyjął założenia budżetu na 2024. O ile wzrośnie PKB?

We wtorek premier Mateusz Morawiecki wspólnie z minister finansów oraz minister rodziny i polityki społecznej przedstawili ustalenia powzięte na ostatnim posiedzeniu Rady Ministrów.

– Prognozujemy na ten rok wzrost gospodarczy na poziomie 0,9 proc., […] ale 2024 rok to już dobre wiadomości: przyśpieszenie gospodarki do 3 proc., to przede wszystkim skutek spadającej inflacji, to powrót do dodatniej dynamiki płac realnych w ujęciu całorocznym, to też polepszenie nastrojów konsumentów w dłuższej perspektywie, także przewidywane w związku ze spadającą inflacją niewielkie złagodzenie polityki pieniężnej – powiedziała Rzeczkowska podczas konferencji prasowej.

Szacowany wskaźnik średniorocznej inflacji ujęty w założeniach budżetowych na 2024 r. to 6,6 proc..

Planowany jest wyraźny wzrost inwestycji publicznych i prywatnych. – Wyraźny wzrost inwestycji publicznych w 2023 r., w tym zwiększenie obronności kraju, […]a w kolejnych latach dynamika inwestycji prywatnych i publicznych będzie rosnąć na to wpływ będzie miało polepszenie sytuacji gospodarczej, także spadający w dłuższej perspektywie koszt kapitału – powiedziała minister.

Płaca minimalna w górę

Najważniejszą informacją jest propozycja rządu podniesienia płacy minimalnej do poziomu powyżej 4 tys. złotych. – Zrobimy wszystko, żeby wynagrodzenia Polaków jak najszybciej rosły. Jestem przekonany, że założenia, które przyjęliśmy, będą przyczyniały się do dobrego wzrostu gospodarczego, który będzie służył ludziom – przekonywał premier.

Jak powiedział premier, jest to kolejna spełniona obietnica złożona Polakom. Morawiecki przekonywał, że jego gabinet realizuje politykę zrównoważonego rozwoju oraz zbudował "solidny fundament pod mocny wzrost gospodarczy".

