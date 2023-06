Media: Rosja i Korea Północna zaczęły ściślej współpracować. USA zaniepokojone

Informację o ponownym rozpoczęciu eksportu ropy z Rosji do Korei Północnej przekazał Bloomberg. Portal cytuje także opinię Stanów Zjednoczonych, która mówi, że w zamian Pjongjang wysyła Moskwie broń, która potem jest używana w wojnie z Ukrainą.

Ropa w zamian za broń

Według raportu komitetu ds. sankcji ONZ, Rosja rozpoczęła ponowne wysyłanie produktów naftowych do Korei Północnej w grudniu 2022 roku. Eksport trwał do roku 2023. W tym czasie Rosja wysłała do Korei Północnej około 67 000 baryłek ropy.

Wznowienie dostaw ropy nastąpiło w związku ze wzmożoną współpracą między oboma krajami, co budzi obawy, że Moskwa i Pjongjang mogą wspólnie obchodzić zachodnie sankcje. Artykuł zauważa, że oba państwa odnoszą duże korzyści: ropa wzmacnia osłabioną sankcjami gospodarkę Korei Północnej, a broń umożliwia Władimirowi Putinowi kontynuowanie działań wojennych na Ukrainie.

Wydaje się, że Rosja i Korea Północna wznowiły handel ropą na wspólnej linii kolejowej pod koniec ubiegłego roku. Tak wynika ze zdjęć satelitarnych opublikowanych na stronie internetowej 38North. Połączenie zostało zamknięte w lutym 2020 r., kiedy Kim Dzong-UN zamknął granice państwa z powodu zagrożenia COVID-19.

– Jesteśmy zaniepokojeni, że Korea Północna planuje dostarczyć Rosji więcej sprzętu wojskowego – powiedział urzędnik Departamentu Stanu USA.

Rosyjska ropa

Korea Północna może importować 500 000 baryłek ropy rocznie w ramach sankcji ONZ. Ale Pjongjang znalazł sposoby na obejście tych obostrzeń, takie jak wykorzystanie przeładunku między statkami na pełnym morzu.

OPEC+ ogłosił, że Rosja będzie musiała ograniczyć wydobycie ropy w 2024 roku. W przyszłym roku ilość wydobywanej ropy w Rosji zmniejszy się o 650 000 baryłek dziennie.

