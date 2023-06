Administracja USA ogłosiła nowy pakiet uzbrojenia dla Ukrainy

W ramach nowego pakietu USA przekażą Ukrainie ze swoich magazynów m.in. 15 bojowych wozów piechoty Bradley oraz 10 kołowych wozów opancerzonych Stryker.

Jak przekazała stacja TVN24, powołując się na wtorkowy komunikat amerykańskiego Pentagonu, w transzy znajdzie się dodatkowa amunicja do systemów obrony powietrznej NASAMS i Stinger, amunicja artyleryjska i rakiety do systemów HIMARS, pociski przeciwpancerne Javelin, TOW i AT-4 oraz amunicja wyburzająca przeszkody.

40. pakiet USA dla Ukrainy

– Rosja rozpoczęła tę niesprowokowaną wojnę przeciwko Ukrainie. Federacja Rosyjska może ją zakończyć w każdym momencie poprzez wycofanie swoich wojsk z Ukrainy i powstrzymanie brutalnych ataków przeciwko miastom i ludności Ukrainy. Dopóki Rosja tego nie zrobi, Stany Zjednoczone oraz nasi sojusznicy i partnerzy będą zjednoczeni z Ukrainą tak długo, jak to konieczne – oświadczył sekretarz stanu USA Antony Blinken.

Nowy pakiet to już 40. amerykański program uzbrojenia dla Ukrainy od początku rosyjskiej inwazji militarnej, czyli od 24 lutego 2022 r.

"Będziemy się powstrzymywać"

Tymczasem władze w Waszyngtonie zapowiedziały, że nie będą na obecnym etapie komentowali rozwoju ukraińskiej kontrofensywy wojskowej.

– Będziemy powstrzymywać się od oceny tej ofensywy. Pozostanę temu wierny. Ukraina rozpoczęła ofensywę, bitwa trwa. To nie budzi żadnych wątpliwości. Ale to prezydent Zełenski, a nie my, powinien dokonywać oceny sytuacji. Oczywiście, to Siły Zbrojne Ukrainy powinny przekazywać informacje o stratach i postępach armii – powiedział rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby. Jednocześnie światowe media donoszą o znacznych stratach Ukrainy, w szczególności w sprzęcie otrzymanym od zachodnich partnerów. W odpowiedzi Niemcy zobowiązały się do zwiększenia dostaw starszej wersji czołgów Leopard 1- A5.

