Amerykański gigant inwestuje w Polsce. Premier: To wielki moment

– To wielki moment nie tylko dla Polski, ale także element strategii jednej z największych i najważniejszych technologicznie firm świata – strategii, która ma na celu budowę nowych mocy produkcyjnych – mówił premier Mateusz Morawiecki we Wrocławiu. To nieopodal tego miasta ma powstać fabryka. Będzie to Zakład Integracji i Testowania Półprzewodników, najnowocześniejszy zakład produkcyjny w tym rejonie Europy.

– Ta inwestycja Intela jest inwestycją szczególną – to najbardziej zaawansowane techniki produkcji, które będą przyciągały jak magnes kolejnych inwestorów i kooperantów. Chcemy współpracować ze wszystkimi, ale cieszymy się z zacementowania współpracy transatlantyckiej. Europa, UE, USA i kraje takie jak Japonia czy Korea, to niezwykle ważne, aby potrafiły razem współpracować i wytyczać standardy – podkreślał szef polskiego rządu.

twitter

Nowe miejsca pracy

W ramach inwestycji, powstanie zupełnie nowy sektor przemysłowy, który wzmocni strategiczne partnerstwo transatlantyckie. To nowe możliwości technologiczne dla Polski. Na fabrykę przeznaczonych zostanie 20 mld zł; powstanie do 2 tys. nowych miejsc pracy, a także tysiąc miejsc pracy u dostawców.

– Cieszę się, że jedno z kluczowych ogniw w produkcji najwyżej zaawansowanych technologii będzie właśnie zakotwiczone w Polsce. Raz jeszcze dziękuję za ogromną przyjemność współpracy z zespołem Intela. Jako Polska zrobimy wszystko, żeby tak znakomici inwestorzy czuli się dobrze, chcieli rozwijać swój biznes, ale także byli znakiem współpracy transatlantyckiej – zadeklarował Morawiecki.

Morawiecki przypomniał, że nie jest to pierwsza inwestycja Intela nad Wisłą: – To, że w Gdańsku Intel już dzisiaj ma najważniejsze centrum badań i rozwoju w Europie świadczy o tym, jaką wagę firma przykłada do współpracy z Polską i to współpracy długofalowej.

"Intel to amerykański gigant w branży, największy producent układów scalonych na świecie. W najbliższej dekadzie Amerykanie chcą zainwestować w Europie ponad 80 mld dolarów. Jedną z fabryk postanowili już założyć pod Magdeburgiem, ale kolejną inwestycję wywalczyła Polska. Jest to niewątpliwy sukces, bo inwestycje tego koncernu zabiegają niemal wszystkie kraje Unii Europejskiej" – opisuje portal i.pl.

Czytaj też:

Morawiecki: Trzeba powiedzieć swoim sojusznikom "nein"