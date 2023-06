"Główną rolę odegra Rosja". Indie uzależniają się od Putina

Jak powiedział dyrektor wykonawczy Indian Oil Vinod Kumar na Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Petersburgu, Indie planują zwiększyć import rosyjskiej ropy do 30 proc. do 2024 r.. O planach New Delhi informuje dziennik "Kommersant".

– Udział importu rosyjskiej ropy, który w latach 2021-2022 wynosił mniej niż 2 proc., w 2023 roku wzrósł 10-krotnie, do 20 proc. Spodziewam się, że w latach 2023-2024 udział ten będzie wynosił 30 proc. – powiedział Kumar, zaznaczając, że Indie odpowiadają za jedną trzecią światowego zużycia nośników energii.

Według niego, popyt na ropę, gaz i benzynę ma się w przyszłości potroić, wzrośnie też import ropy naftowej, a "główną rolę odegra w tym Rosja".

Rosyjska ropa w Indiach

Po wstrzymaniu przez UE importu rosyjskiej ropy w grudniu 2022 r., głównymi odbiorcami rosyjskich produktów naftowych pozostały Turcja, Indie i Chiny. Niedawno rosyjski koncern naftowy Rosnieft zawarł porozumienie z Indian Oil Company o "znaczącym zwiększeniu dostaw ropy do Indii".

16 maja 2023 r. szef unijnej dyplomacji Josep Borrell powiedział, że UE powinna podjąć zdecydowane kroki przeciwko odsprzedaży przez Indie rosyjskiej ropy do Europy jako paliwa rafinowanego. Borrell powiedział, że jeśli olej napędowy lub benzyna przybywają do Europy z Indii i są produkowane przy użyciu rosyjskiej ropy, to z pewnością jest to sposób na obejście sankcji.

W odpowiedzi indyjski minister spraw zagranicznych Subrahmanyam Jaishankar powiedział, że Indie nie łamią antyrosyjskich sankcji sprzedając rafinowaną rosyjską ropę, a unijni komisarze powinni zapoznać się ze stanowiskiem Rady Europejskiej w sprawie sankcji..

Co miesiąc do indyjskich portów wpływa około 70 tankowców z rosyjską ropą. A po przetworzeniu pewna jej część – w postaci benzyny i oleju napędowego – trafia na rynki europejskie.

