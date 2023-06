Ponure dane nt. gospodarki. Polacy muszą oszczędzać na jedzeniu

"Jak wynika z badania BIG InfoMonitor, bardziej racjonalne gospodarowanie finansami przeznaczanymi na żywność ma pozytywny wpływ na dietę Polaków, ponieważ jeśli już rezygnujemy z jakichś produktów, to są to najczęściej te najbardziej niezdrowe. Ponad połowa respondentów deklaruje, że ogranicza spożycie alkoholu (52 proc.), gotowych dań ze sklepu (47 proc.) i słodyczy (43 proc.). W sumie ograniczanie ilości kupowanych produktów spożywczych lub rezygnację z nich zadeklarowało 83 proc. respondentów. W przypadku podstawowych produktów żywieniowych, takich jak mięso, wędliny, owoce, warzywa, pieczywo i nabiał – ograniczenie w zakupach deklaruje mniej niż 15 proc. badanych (od 4 do 14 proc.)" – czytamy w komunikacie.

Polacy oszczędzają na żywności

Wydatki na żywność pochłaniają średnio 40 proc. domowego budżetu Polaków, podano także.

"Najnowsze badanie zrealizowane z końcem marca 2023 r. pokazuje, że choć w porównaniu z rokiem 2022 zmniejszyła się skala marnowania żywności z powodu zbyt dużych zakupów, to 46 proc. z nas wciąż traci z tego powodu pieniądze – najczęściej ok. 100 zł miesięcznie" – czytamy dalej.

Jak skomentował główny analityk BIG InfoMonitor Waldemar Rogowski, 26 proc. respondentów stwierdziło poprawę swoich nawyków żywieniowych i jest to "zdecydowanie więcej odpowiedzi niż wskazujących na pogorszenie jakości odżywiania (17 proc.)".

"Żywność istotnie rzadziej marnują mieszkańcy wsi (40 proc.), niż mieszkańcy miast (49 proc.). Dbałość o zawartość lodówki rośnie wraz z wiekiem respondentów: od 44 proc. w grupie poniżej 45 lat, przez 60 proc. w grupie 45-64 lata, po 72 proc. wśród osób 65+" – podała instytucja.

Badanie Quality Watch na temat wydatków na żywność i marnowania żywności, zrealizowane dla BIG InfoMonitor, metodą CAWI, na próbie 1 054 osób, w dniach 24-28 marca 2023 r.

Inflacja w Polsce

Jak podał wcześniej Główny Urząd Statystyczny (GUS), inflacja konsumencka wyniosła 13 proc. w ujęciu rocznym w maju 2023 r, w stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług pozostały bez zmian.

W maju br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie żywności (o 0,5 proc.) i zdrowia (o 1,9 proc.), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,13 pkt proc. i 0,11 pkt proc. Niższe ceny w zakresie transportu (o 4,3 proc.) oraz rekreacji i kultury (o 0,5 proc.) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,4 pkt proc. i 0,03 pkt proc.

Według GUS, w maju ceny produktów spożywczych i napojów bezalkoholowych były o 18,9 proc. r/r i wyższe o 0,6 proc. wobec poprzedniego miesiąca. W maju br. ujęciu miesięcznym w tej kategorii najbardziej spadły ceny masła o 1,8 proc., mleka o 1,2 proc., ceny mięsa drobiowego – o 0,4 proc..

W ujęciu rocznym w maju w kategorii ceny produktów spożywczych i napojów bezalkoholowych najbardziej wzrosły ceny cukru o 63,4 proc., jogurtu, śmietany, napojów i deserów mlecznych o 25,4 proc., jaj – o 24,9 proc..

