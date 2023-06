O ile wzrosły wynagrodzenia w Polsce? GUS publikuje dane

"Według danych wstępnych przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w Polsce w 2022 r. wyniosło 6 346,15 zł. W porównaniu z 2021 r. wzrosło nominalnie o 11,7 proc. Jest to wzrost większy niż notowany w 2021 r. w porównaniu z 2020 r. – przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło wówczas o 8,7 proc." – czytamy w komunikacie.

We wszystkich sekcjach PKD w stosunku do 2021 r. zanotowano wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia nominalnego brutto. Wzrost ten wyniósł od 5,9 proc. w sekcji edukacja do 22,6 proc. w sekcji górnictwo i wydobywanie, podał GUS.

"W 2022 r. najwięcej etatów skupionych było w sekcji przetwórstwo przemysłowe – 23,2 proc. przeciętnego zatrudnienia ogółem. W odniesieniu do 2021 r. przeciętne zatrudnienie zmniejszyło się w pięciu sekcjach, najwyższy spadek odnotowano w sekcjach Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę oraz rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (po 1,2 proc.). W stosunku do 2021 r. przeciętne zatrudnienie najbardziej wzrosło w sekcjach Informacja i komunikacja (o 10,2 proc.) oraz zakwaterowanie i gastronomia (o 7,1 proc.)" – czytamy dalej w komunikacie.

Inflacja w Polsce

Jak podał wcześniej Główny Urząd Statystyczny (GUS), inflacja konsumencka wyniosła 13 proc. w ujęciu rocznym w maju 2023 r, w stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług pozostały bez zmian.

W maju br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie żywności (o 0,5 proc.) i zdrowia (o 1,9 proc.), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,13 pkt proc. i 0,11 pkt proc. Niższe ceny w zakresie transportu (o 4,3 proc.) oraz rekreacji i kultury (o 0,5 proc.) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,4 pkt proc. i 0,03 pkt proc.

Według GUS, w maju ceny produktów spożywczych i napojów bezalkoholowych były o 18,9 proc. r/r i wyższe o 0,6 proc. wobec poprzedniego miesiąca. W maju br. ujęciu miesięcznym w tej kategorii najbardziej spadły ceny masła o 1,8 proc., mleka o 1,2 proc., ceny mięsa drobiowego – o 0,4 proc..

W ujęciu rocznym w maju w kategorii ceny produktów spożywczych i napojów bezalkoholowych najbardziej wzrosły ceny cukru o 63,4 proc., jogurtu, śmietany, napojów i deserów mlecznych o 25,4 proc., jaj – o 24,9 proc.

