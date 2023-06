Kolejna sieć fast food w Polsce. Zapowiada kilkaset punktów

Pierwszy lokal Popeyes powstanie we Wrocławiu 7 lipca. – Cieszymy się, że już oficjalnie możemy potwierdzić zarówno datę otwarcia wrocławskiego Popeyes, jak i lokalizacje dwóch kolejnych naszych restauracji w Galaxy w Szczecinie oraz w Złotych Tarasach w Warszawie – przekazał Jakub Aleksandrowicz, Dyrektor Marketingu Popeyes CEE, cytowany przez portal Bankier.pl. Nowe lokale będą otwierane głównie w galeriach handlowych, dysponujących przygotowaną do tego infrastrukturą.

Kolejne fast foody w Polsce

Jak piszą branżowe media, sieć oferuje w swoim menu także regionalne produkty. Wśród typowych dań dla lokalów typu fast food znajdują się także: Wicked Chicken, Louisiana Leaux, Cajum Surtf&Turf, Red Stick Chicken i Bonafide Big Box. Popeyes wprowadziła też na rynek kanapkę z kurczakiem.

"Firma powstała w Stanach Zjednoczonych w 1972 roku. Pierwszą restaurację 'Chicken on the Run' otwarto w Nowym Orleanie. Serwowano w niej wówczas tradycyjnego smażonego kurczaka z Południa. Kilka miesięcy później właściciel zdecydował się na zmiany. Szyld 'Chicken on the Run' zamienił na 'Popeyes', a zamiast tradycyjnego kurczaka w menu pojawił się pikantny kurczak po nowoorleańsku" – pisze portal biznes.wprost.pl.

Konkurent McDonald’s dysponuje obecnie ponad 3,7 tys. lokalami na całym świecie. W Europie jest obecny w Wielkiej Brytanii, Rumunii, Hiszpanii i Szwajcarii. Teraz do listy dołączy Polska, a następnie Czechy.

Jak podaje biznes.wprost.pl Popeyes "już zapowiedziały szybką ekspansję w naszym kraju. W ciągu dekady nad Wisłą i u naszych południowych sąsiadów ma powstać ponad sześćset punktów".

200 nowych McDonald's w Polsce

Pod koniec kwietnia ambasador USA w Polsce Mark Brzeziński napisał o "polsko-amerykańskiej współpracy" w kontekście rozwoju w naszym kraju amerykańskiej sieci barów szybkiej obsługi McDonald’s. Sieć poinformowała wówczas, że zamierza otworzyć 200 nowych lokali.

Ambasador przekazał w mediach społecznościowych informację o spotkaniu z Tomaszem Rogaczem, dyrektorem zarządzającym McDonald's Polska.

"Dowiedziałem się, że firma planuje inwestycję 800 mln dolarów w 200 kolejnych polskich lokalizacjach, tworząc 12 000 nowych miejsc pracy. Takie inicjatywy tworzą podstawę partnerstwa gospodarczego między Stanami Zjednoczonymi a Polską" – oznajmił wtedy Brzeziński.

