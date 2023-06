Koniec opłat dla osobówek na autostradach GDDKiA. Senat zdecydował

Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, zakładającą zwolnienie z opłat dla samochodów osobowych na autostradach zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Przyjęcie noweli bez poprawek poparło 78 senatorów, nikt nie był przeciwny, ośmiu wstrzymało się od głosu. Chodzi o autostrady: A2 na odcinku Stryków-Konin oraz A4 Wrocław-Sośnica.

Nowela zawiera przepisy dotyczące zniesienie obowiązku uiszczania opłaty za przejazd autostradą przez samochody osobowe i motocykle na odcinkach autostrad płatnych zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad – czyli poboru opłaty za przejazd autostradą przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Wprowadzona autopoprawka zawiera zakaz blokowania lewego pasa ruchu oraz przekraczania dopuszczalnej prędkości obowiązującej na autostradach i drogach ekspresowych przez kierujących pojazdami ciężarowymi. Przepisy mają wejść w życie od 1 lipca.

Darmowe autostrady. Kolejna obietnica PiS

W połowie maja o pomyśle zniesienia opłat za przejazd dla samochodów osobowych na autostradach państwowych mówił lider PiS Jarosław Kaczyński.

– Jak najszybsze zniesienie opłat za przejazd dla samochodów osobowych na autostradach państwowych, a w przyszłości także tych prywatnych – to postulat przedstawiony przez szefa partii rządzącej. – Otóż w najkrótszym możliwym terminie zniesiemy opłaty państwowe za autostrady, jeżeli uda się uchwalić odpowiednie ustawy. A tam, gdzie drogi są prywatne, to obiecujemy, że w ciągu następnego roku to załatwimy – tłumaczył podczas konwencji "Programowy Ul PiS" Kaczyński.

W Polsce płatne odcinki obowiązują na wszystkich trzech autostradach: A1, A2 oraz A4. Zarządzaniem płatnymi odcinkami autostrad w Polsce zajmuje się m.in. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – na odcinkach: A2 Konin–Stryków i A4 Wrocław–Gliwice (Bielany Wrocławskie–Sośnica).

Prywatni koncesjonariusze pobierają opłaty na odcinkach: A1 Gdańsk–Toruń (Rusocin–Nowa Wieś), A2 Świecko–Konin i A4 Katowice–Kraków.

