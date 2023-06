Telus: Wsparcie dla rolników w związku z wojną na Ukrainie przekroczyło 15 mld zł

– Gdy podliczyliśmy na tę chwilę – a myślę, że to jeszcze może nie być wszystko – mamy tej pomocy ponad 15 mld zł – powiedział Telus podczas konferencji prasowej.

Przypomniał, że wsparcie zakupu nawozów w 2022 r. przekazano 2,6 mld zł. – Do nawozów mamy w 2023 r. – 4,7 mld zł. Pszenica i gryka ta od 1 grudnia 2022r. do 14 kwietnia 2023r. to mamy tutaj 600 mln zł. Pszenica i gryka między 15 kwietnia 2023 r. a 30 czerwca 2023 r. mamy 2 mld zł – dodał minister.

Zwiększenie zwrotu części akcyzy zawartej w paliwie rolniczym do 2 zł/l to koszt dla budżetu na poziomie 600 mln zł, program Locha+ – 0,5 mld zł. Natomiast na wsparcie zakupu kwalifikowanego materiału siewnego przeznaczone zostało 210 mln zł. Wartość dopłat do transportu wynosi 400 mln zł. Cześć środków dotyczy kredytów. Na dopłaty do odsetek do kredytów płynnościowych przeznaczone zostało łącznie 2 mld 773 mln zł, a na kredyty skupowe – 781 mln zł.

Rząd proponuje nowy rodzaj wsparcia dla rolników

Niedawno rząd przyjął nowelizację rozporządzenia ws. szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która zakłada udzielanie wsparcia rolnikom zagrożonym utratą płynności finansowej w związku z sytuacją na Ukrainie – podało Centrum Informacyjne Rządu, cytowane przez ISBnews.pl.

"Przyjęte rozwiązania mają na celu uruchomienie nowych form pomocy – dopłat dla producentów świń oraz do powierzchni gruntów ornych. Pomoc zostanie przekazana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jeszcze w tym roku" – czytamy w komunikacie. Nowela zakłada, że Agencja będzie udzielać pomocy producentom świń, którym został nadany numer identyfikacyjny, będącym mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem, którzy w dniu 15 marca 2023 r. prowadzili gospodarstwo, w którym były utrzymywane świnie i którzy zgłosili Agencji do 31 sierpnia 2023 r. oznakowanie świń urodzonych w ich gospodarstwie od 15 marca 2023 r. do 15 sierpnia 2023 r.

