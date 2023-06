Promocja cen paliw na wakacje? Obajtek ogłasza decyzję

– Polacy, klienci będą zadowoleni. Będą to spore obniżki cen paliw na wakacje – poinformował prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. – Sądzę, że nasi klienci będą z tej promocji zadowoleni. Tak samo w tamtym roku ta promocja cieszyła się niesamowitym zainteresowaniem – mówił biznesmen.

Jednocześnie Obajtek wyjaśnił, że takie decyzje podejmuje się dużo wcześniej. – Analizuje się sytuację, sytuację konkurencji, ceny hurtowe – wymieniał prezes PKN Orlen.

Letnia promocja wyborcza?

W trakcie programu na antenie Radia ZET jeden ze słuchaczy zapytał biznesmena, czy "dlatego ceny na Orlenie podskoczyły w tym tygodniu, by prezes Obajtek mógł ogłosić całej Polsce, że na wakacje będzie promocja 30 groszy?".

– To nie jest tak. Benzyna w ogóle nie podskoczyła, olej napędowy niewiele, ale to ze względu na notowania – odpowiedział Obajtek. – Podwyżki cen paliw na stacji? To była bardzo niewielka podwyżka, wynikająca z mechanizmów rynkowych, a obniżka będzie zdecydowanie większa – dodał.

W dalszej części audycji dziennikarz prowadzący program – Bogdan Rymanowski – zapytał Obajtka czy Orlen planuje przedłużyć promocję do wyborów, czyli do połowy października. – Stosujemy promocję na okres wakacyjny, w tamtym roku częściowo przedłużyliśmy do połowy września. Kwestia promocji – tak, chcemy, by była na okres wakacyjny – mówił biznesmen.

– W tamtym roku nie było wyborów, a zastosowaliśmy promocję. To są mechanizmy, które stosuje się na całym świecie, by zyskać dodatkowy portfel klientów – dodał Obajtek i podkreślił, że "nie wyobraża sobie, by taka promocja trwała do dnia wyborów".

– Rozmawiam niejednokrotnie z prezesem (PiS, Jarosławem Kaczyńskim – red.), ale nigdy o kwestii podniesienia czy obniżenia cen paliw – zapewnił jednocześnie prezes PKN Orlen.

Czytaj też:

Drożyzna dusi gospodarkę. Odnotowano znaczący spadek sprzedażyCzytaj też:

Ważna reforma rynku energii w UE. Anna Moskwa: Obroniliśmy nasze stanowisko