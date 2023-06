Ostatnie dni na złożenie wniosku o tańszy prąd. PGE: Dłuższe godziny otwarcia Biur Obsługi Klienta

W ten sposób PGE chce wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów, którym przysługują zwiększone limity zużycia energii przy zamrożonych cenach, a jeszcze nie złożyli koniecznych dokumentów. Oświadczenia należy złożyć do końca czerwca.

– PGE od samego początku aktywnie włącza się w działania rządu na rzecz obniżenia cen za energię dla polskich obywateli. Dzięki wsparciu Rządowej Tarczy Solidarnościowej, na którą w tym roku przekażemy 10 mld złotych, przyczyniamy się do obniżenia rachunków za energię dla milionów Polaków nawet o 3 tys. złotych – powiedział prezes zarządu Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski.

– Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom naszych klientów, wydłużamy pracę naszych Biur Obsługi Klienta, tak aby każdy, kto potrzebuje, zdążył przyjść i złożyć oświadczenie – dodał.

Tańsza energia dzięki Tarczy Solidarnościowej

W 2023 r. każde gospodarstwo domowe w Polsce korzysta z zamrożenia cen energii elektrycznej na poziomie cen z 2022 r. do progu zużycia 2 000 kWh energii. Jeżeli jednak w danym gospodarstwie jest osoba z niepełnosprawnością, wówczas limit zużycia jest wyższy i wynosi 2 600 kWh. W przypadku rolników oraz posiadaczy Karty Dużej Rodziny limit ten to 3 000 kWh. W takich sytuacjach, zgodnie z obowiązującym prawem, wymagane jest złożenie do końca czerwca 2023 r. oświadczenia, potwierdzającego prawo do zwiększonego limitu. Należy pamiętać, że rolnicy muszą dostarczyć także kopię decyzji o wymierzeniu podatku rolnego za 2022 r., a rodziny – kopię Karty Dużej Rodziny.

Konieczność złożenia oświadczeń dot. także działek w rodzinnym ogrodzie działkowym, które mają zamrożone ceny do limitu na poziomie 250 kWh. Zamrożone ceny do limitu zużycia 2 000 kWh po złożeniu oświadczenia mają również ci, którzy budują jednorodzinny budynek mieszkalny. PGE informuje, że można to zrobić poprzez platformę ePUAP, aplikację mObywatel, e-mailem na [email protected] lub listownie na adres PGE Obrót.

Dokumenty można również składać osobiście we wszystkich stacjonarnych Biurach Obsługi Klienta. Lista placówek dostępna jest na stronie gkpge.pl w zakładce "Strefa Klienta". W celu sprawnej obsługi klientów od 26 do 30 czerwca stacjonarne Biura Obsługi Klienta funkcjonują w wydłużonych godzinach od 08:00 do 18:00. W dodatkowych godzinach od 16:00 do 18:00 przyjmowane są tylko oświadczenia w zakresie Tarczy Solidarnościowej.

