Jaka powinna być Polityka Spójności? Polskie regiony zabierają głos

Związek Województw RP opublikował pierwsze stanowisko w sprawie Polityki Spójności UE 2027 – przekazał we wtorek serwis PAP MediaRoom.

– To nasz głos w dyskusji na temat warunków brzegowych, jakie powinny być spełnione, by Polityka Spójności wzmocniła swoją rolę jako katalizatora i stabilizatora pozytywnych zmian strukturalnych we wszystkich regionach Unii Europejskiej. (...) To stanowisko traktujemy jako formę zaproszenia innych podmiotów do ważnej dyskusji nad przyszłością nie tylko Unii Europejskiej, ale przede wszystkim Polski – powiedział prezes Związku Województw RP Olgierd Geblewicz.

Stanowisko Związku Województw RP

W przyjętym stanowisku Związek podkreśla m.in. że celem Polityki Spójności powinno być niwelowanie dysproporcji rozwojowych pomiędzy obszarami wzrostu i stagnacji, przełamywanie negatywnych tendencji społeczno-gospodarczych na obszarach doświadczających marginalizacji oraz podnoszenie odporności i zdolności reagowania regionów na szoki zewnętrzne.

Związek Województw RP zaapelował także, by zarządzanie Polityką Spójności było definiowaniem efektów i ich kontraktowaniem, nie zaś rozliczaniem wydatków.

– Jesteśmy gotowi do współpracy i wymiany informacji z instytucjami i organizacjami, a także z innymi zainteresowanymi podmiotami, na rzecz zapewnienia wysokiej rangi Polityki Spójności w UE po 2027 r. – stwierdził Olgierd Geblewicz.

Postulaty Związku Województw RP zostały podzielone na trzy zagadnienia: powinności Polityki Spójności jako traktatowego filara, rekomendowane obszary jej koncentracji oraz charakterystyka mechanizmów zarządzania. Chodzi m.in. o: redukcję obciążeń dzięki adaptacji mechanizmów wdrożeniowych z okresu pandemii oraz zastosowaniu rozwiązań charakterystycznych dla Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (kompleksowe projekty o szerokim zakresie tematycznym); zwiększenie możliwości łączenia różnych form wsparcia; odejście od prymatu formuły konkurencyjnej przy dystrybucji środków na rzecz oddolnie przygotowanych i regionalnie uzgadnianych (negocjowanych) wiązek projektów; rozwój schematów grantowych ułatwiających małym podmiotom aplikowanie o środki, a także realizację projektów standardowych; otwarcie możliwości realizacji projektów pilotażowych/eksperymentalnych, w których ryzyko niepowodzenia będzie akceptowalne.

