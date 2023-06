Polak w zarządzie Międzynarodowej Rady Portów Lotniczych. "Wielki sukces"

Każdy lot zaczyna się na lotnisku – to jedno z haseł wiodących dla działań Europejskiej Rady Portów Lotniczych. Jest to organizacja będąca częścią światowej Rady Portów Lotniczych (ACI World - Airports Council International), która skupia ponad 600 operatorów lotnisk w 58 krajach. Członkowie ACI EUROPE obsługują swoją infrastrukturą lotniczą ponad 90 proc. lotów w Europie. Oprócz lotnisk do Rady Portów Lotniczych należą również stowarzyszenia, organizacje, przedstawiciele biznesu związanego z transportem lotniczym oraz różnego rodzaju podmioty edukacyjne.

– To wielki zaszczyt, ale też docenienie roli Polskich Portów Lotniczych i równocześnie sukces Polski. Ważne jest, aby w organizacji takiej, jak ACI był również uwzględniony silny głos z naszego regionu – powiedział Stanisław Wojtera. Prezes Polskich Portów Lotniczych przekonywał, że Europa Środkowo-Wschodnia to region, który rozwija się i nadal będzie się szybko rozwijał, co wymaga zrozumienia ze strony władz Unii Europejskiej.

– Cieszę się, że będę miał wpływ na rozwój lotnictwa w nadchodzącym okresie, kiedy stoją przed nami nowe wyzwania, a jednocześnie po skali ruchu, jaki obecnie notujemy, widzimy, jak bardzo ludzie chcą latać i jak bardzo lotnictwo jest potrzebne – dodał Stanisław Wojtera.

Wojtera jako członek zarządu ACI Europe zamierza sprzeciwiać się regulacjom ograniczającym lotnictwo, działać na rzecz portów regionalnych i dobrego wizerunku lotnictwa jako branży.

Stanisław Wojtera jest prezesem Polskich Portów Lotniczych od 2020 roku. Rozwój działalności międzynarodowej jest jednym z elementów jego strategii. Za jego kadencji Polskie Porty Lotnicze założyły w 2021 roku Stowarzyszenie Portów Lotniczych Grupy Wyszehradzkiej (V4+ Airports Association), które służy bieżącej wymianie doświadczeń i jest organizatorem międzynarodowej konferencji AIR (edycja 2023 odbędzie się w Słowenii). W czerwcu tego roku przedstawiciele ok. 60 portów lotniczych spotkali się na posiedzeniu Komitetu Ekonomicznego ACI.

Głównym zadaniem ACI Europe, oprócz wymiany doświadczeń, jest aktywny lobbing w instytucjach europejskich. Prezesem zarządu ACI Europe jest Javier Marin, wiceprezes hiszpańskiego grupy zarządzającej lotniskami AENA. ACI Europe jest częścią ogólnoświatowego stowarzyszenia ACI World.