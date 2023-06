Nielegalny handel papierosami. Jest najnowszy raport firmy audytorskiej

Ukraina stała się drugim co do wielkości rynkiem w Europie pod względem poziomu nielegalnego handlu papierosami, ustępując jedynie Francji. Takie wnioski płyną z raportu firmy audytorskiej KPMG. Polska może pochwalić się skuteczną walką z nielegalnym handlem papierosami. Jest jednak również zła wiadomość - w naszym kraju z roku na rok rośnie konsumpcja papierosów.

Według dokumentu, w 2022 roku poziom nielegalnego handlu papierosami na Ukrainie szacowano na 19,9 proc., a straty budżetowe sięgnęły 636 mln euro. Czarny rynek papierosów na Ukrainie zaczął rosnąć w 2018 roku. A już w 2022 roku co piąta paczka sprzedawana w tym kraju pochodziła z nielegalnego źródła.

Z kolei w Polsce co roku budżet państwa traci na nielegalnym handlu papierosami 0,23 mld euro. Najwięcej papierosów z nielegalnego źródła konsumują Francuzi, Irlandczycy i Grecy.

Czarny rynek papierosów

KPMG co roku bada także poziom konsumpcji nielegalnych papierosów w UE. W 2022 r. skonsumowano 35,8 mld nielegalnych papierosów, przez co rządy państw straciły około 11,3 mld euro wpływów z podatków — o 8,5 proc. więcej niż w 2021 r.

W raporcie zauważono, że poziom konsumpcji podrabianych papierosów osiągnął najwyższy poziom w historii badania. Najwięcej podróbek – 61,5 proc. – konsumowano we Francji.

Wcześniej firma Kantar Ukraina szacowała udział nielegalnego rynku wyrobów tytoniowych na Ukrainie na poziomie 20,2 proc. w lutym 2023 r., w 2021 r. było to 16,9 proc., a w 2020 r. – 6,9 proc. Za wzrost odpowiada zwiększenie udziału towarów podrobionych do 7,9 proc. oraz produktów oznaczonych jako Duty Free – do 10,8 proc. Według wyliczeń spółki, straty podatkowe ukraińskiego budżetu z tytułu nielegalnego rynku tytoniowego w 2023 roku szacowane są na 22 mld hrywien.

Kancelaria Prezydenta Ukrainy oświadczyła, że jest gotowa zintensyfikować walkę na rynku wyrobów akcyzowych, w szczególności wyrobów tytoniowych.

