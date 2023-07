Fabryka Broni "Łucznik" w Radomiu odzyska dawną świetność

Jednakże przez wiele lat, po upadku i rozpadzie Zakładów Mechanicznych Łucznik, duma Radomia zaczęła popadać w zapomnienie. Teraz pojawia się perspektywa ożywienia tej niezwykłej fabryki i przywrócenia jej dawnej świetności.

"Łucznik" to miejsce o bogatej historii, sięgającej jeszcze czasów przedwojennych. W czasach swego rozkwitu, była głównym ośrodkiem Centralnego Okręgu Przemysłowego oraz ważnym miejscem pracy dla mieszkańców Radomia i okolic. Produkowana tam broń, w tym znane na całym świecie pistolety "Radom", znane również jako VIS wz. 35, zdobyła uznanie i szacunek wśród ekspertów.

Przez lata kompleks fabryczny "Łucznik" pustoszał i popadał w ruinę, przypominając jedynie o świetności minionych czasów. Teraz, Fabryka Broni ma szansę odzyskać swój dawny blask. Agencja Rozwoju Przemysłu podjęła decyzję o rewitalizacji tego historycznego miejsca, aby przywrócić mu życie i nadać nowe znaczenie dla lokalnej społeczności.

Wyzwanie przywrócenia dawnej świetności

Przygotowanie koncepcji zmian powierzono pracowni Nizio Design International, która specjalizuje się w projektowaniu przestrzeni publicznych oraz kompleksowych koncepcji rewitalizacji terenów poprzemysłowych i przestrzeni miejskich. Autor projektu, Mirosław Nizio, dokonał harmonijnego połączenia nowoczesnej architektury z zachowaniem historycznej struktury obiektu.

– Nie zapominajmy, że Fabryka Broni Łucznik w Radomiu to nie tylko symbol naszej przeszłości, ale klucz do naszej regionalnej przyszłości. Jej rewitalizacja jest nie tyle koniecznością, co moralnym obowiązkiem wobec lokalnej społeczności – podkreślił Adam Bielan, poseł do Parlamentu Europejskiego.

Kształtowanie przyszłości Radomia

Oficjalna prezentacja efektów pracy architekta odbyła się 30 czerwca podczas pierwszego dnia II Kongresu Radom Przyszłości zorganizowanego przez Fundację Platforma Przemysłu Przyszłości. Wydarzenie to zgromadziło liderów, innowatorów i entuzjastów, którzy chcą wspólnie kształtować przyszłość Radomia oraz jego mieszkańców. Była to niepowtarzalna okazja, aby poznać nowatorskie pomysły, wyzwania i możliwości związane z przyszłością miasta oraz spotkać się z ekspertami z różnych dziedzin, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami i wiedzą.

– Widzę w rewitalizacji Fabryki Broni “Łucznik” nie tylko ożywienie duszy miasta, ale także wyjątkowa szansę, aby przynieść nowe życie temu historycznemu miejscu i uhonorować nasze dziedzictwo przemysłowe. Jestem dumna, że koncepcja zmian została zaprezentowana podczas II Kongresu Radom Przyszłości – powiedziała Zuzanna Waniek, członek zarządu FPPP.

Pierwszy dzień kongresu odwiedziło ponad 400 osób zainteresowanych przemysłem przyszłości oraz rozwojem miasta.

Drugi dzień Kongresu

Sobota zapowiada się niezwykle interesująco, przynosząc wiele atrakcji i inicjatyw. Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości po raz pierwszy przyzna tytuł "Lidera Przyszłości", który będzie honorować inicjatorów dobrych zmian oraz osoby wyróżniające się w swojej działalności związaną z wdrażaniem nowoczesnych technologii.

Niezwykle ważnym wydarzeniem tego dnia będzie prezentacja rozwiązania Agencji Rozwoju Przemysłu. Biznes Portal to innowacyjne narzędzie umożliwiające przedsiębiorcom znalezienie dopasowanych możliwości dofinansowań, pożyczek, gwarancji oraz ulg podatkowych z funduszy europejskich, programów krajowych i innych źródeł wsparcia.

W ramach drugiego dnia Kongresu odbędą się również warsztaty wspierające i inspirujące młode talenty oraz przyszłych liderów. Jedną z atrakcji będzie "Miasto Przyszłości" - innowacyjna gra RPG dla młodzieży licealnej i studentów.

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości zaprasza także rodziców, dzieci i młodzież na piknik edukacyjny, który będzie pełen warsztatów i zajęć prezentujących najnowsze technologie. Uczestnicy będą mieli okazję odkryć tajniki robotyki, wirtualnej rzeczywistości oraz poznać fascynujący świat gier 3D.

Szczegółowa agenda jest dostępna na stronie internetowej www.kongres.przemyslprzyszlosci.gov.pl