Kosiniak-Kamysz i Hołownia przedstawili dziewięć "gwarancji gospodarczych" Trzeciej Drogi

W sobotę w Sejmie prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz i przewodniczący Polski 2050 Szymon Hołownia zorganizowali konferencję programową pt. "Polska Gospodarna".

Spotkanie z mediami jest połączone z debatą nt. wsparcia przedsiębiorców. Organizatorami wydarzenia są wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski oraz klub parlamentarny PSL – Koalicji Polskiej.

Dziewięć "gwarancji gospodarczych" Trzeciej Drogi

Liderzy Trzeciej Drogi przedstawili dziewięć "gwarancji gospodarczych". Są to m.in.: gwarancja stabilności – żadnych podwyżek podatków do 2026 r.; rodzinny PIT – im większa rodzina, tym niższy podatek; składka zdrowotna, a nie podatek – koniec z niesprawiedliwym obciążaniem przedsiębiorców, pracowników i emerytów; VAT i PIT tylko od zapłaconych faktur; zawieszenie składek na ZUS dla małych polskich firm w kłopotach finansowych.

– Tniemy procedury. ZUS zapłaci zasiłek od pierwszego dnia choroby. Przywrócimy zasadę domniemanej niewinności w sprawach gospodarczych. Otwarte urzędy. Zwiększymy odpowiedzialność urzędów za błędy i zapewnimy ułatwiony dostęp do interpretacji podatkowych. Nic o nas bez nas. Włączymy polskich przedsiębiorców w tworzenie prawa gospodarczego. Stworzymy Powszechny Samorząd Gospodarczy – zapowiedzieli Kosiniak-Kamysz i Hołownia.

"Trzecia Droga jest jedyną tamą"

– Trzecia Droga jest jedyną tamą, jedynym kordonem, który może zatrzymać rząd PiS i Konfederacji – stwierdził w swoim przemówieniu szef Polski 2050.

– To bardzo poważna rzecz, z którą do was dzisiaj przychodzimy. Dziewięć "gwarancji", że jeżeli będziemy mieli wpływ na rząd, będziemy w nim, to zrealizujemy te obietnice. To nie jest tak, że my musimy wchodzić do każdego rządu. Nie jesteśmy łasi na stołki. My będziemy wchodzić do rządu demokratycznego wtedy, jeżeli będziemy mieli pewność, że zostaną zrealizowane te wszystkie obietnice, bo to kwestia szacunku – mówił Hołownia.

Czytaj też:

Co wyborcy opozycji myślą o Trzeciej Drodze? Zastanawiający sondażCzytaj też:

Strzeżek: Żeby wygrać wybory, trzeba przekonać część wyborców PiS