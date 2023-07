"Nie ma wielkich nadziei". Kreml sugeruje realizację czarnego scenariusza

Umowa, na mocy której Rosja gwarantuje bezpieczeństwo statkom ze zbożem płynącym do i z ukraińskich portów przez kontrolowane przez Moskwę wody, wygasa 18 lipca, a rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział w poniedziałek, że "nie ma wielkich nadziei", że porozumienie zostanie przedłużone.

Ukraina i Rosja są nazywane "spichlerzem świata", ponieważ dostarczają około jednej trzeciej pszenicy sprzedawanej na świecie. Z powodu wojny na Ukrainie upadł transport przez porty nad Morzem Czarnym, a handel praktycznie zamarł.

Kiedy w lipcu 2022 r. umowa zbożowa została zawarta, ONZ i Rosja podpisały również protokół ustaleń, zobowiązujący ONZ do ułatwienia swobodnego dostępu rosyjskich nawozów i innych produktów do światowych rynków.

Rosja twierdzi, że aby wypełnić memorandum, należy spełnić kilka warunków, w tym ponowne przyjęcie Rosyjskiego Banku Rolnego (Rosselkhozbank) do belgijskiego międzynarodowego systemu płatności bankowych SWIFT.

UE rozważa propozycję Rosji? Pieskow nie komentuje

"Financial Times" poinformował w poniedziałek, że Unia Europejska rozważa propozycję utworzenia przez Rosyjski Bank Rolny spółki zależnej w celu ponownego podłączenia go do globalnej sieci finansowej, jako zachęty dla Moskwy do przedłużenia umowy zbożowej.

Pieskow poproszony o komentarz do informacji "FT" oświadczył, że na razie nie ma nic do powiedzenia w sprawie realizacji tej części umowy, która dotyczy strony rosyjskiej.

Rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow przekazał w ubiegły piątek, że Rosja obecnie nie widzi powodów, które przemawiałyby za przedłużeniem umowy zbożowej.

– Nie rozumiem, jakie argumenty mają ci, którzy chcieliby kontynuować tę czarnomorską inicjatywę, ponieważ, jak powiedziałem, od dawna stała się ona komercyjna w odniesieniu do ukraińskiego zboża – dodał.

Co dalej z umową zbożową?

W lipcu ub.r. w Stambule podpisano pakiet dokumentów dotyczących dostaw żywności i nawozów z czarnomorskich portów na rynek międzynarodowy. Początkowo umowy były zawierane na 120 dni, w listopadzie ub.r. przedłużono je na taki sam okres.

18 marca 2023 r. Rosja ogłosiła przedłużenie porozumienia o 60 dni, ostrzegając, że to wystarczający czas na ocenę realizacji memorandum podpisanego z ONZ.

W maju prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan powiedział, że umowa zbożowa została przedłużona o dwa miesiące, począwszy od 18 maja.

