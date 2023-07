800 plus w Sejmie. Jest opinia komisji polityki społecznej

W trakcie obrad komisji klub Lewicy zgłosił do projektu ustawy dwie poprawki. Pierwsza przewidywała wprowadzenie stałej waloryzacji świadczenia o wskaźnik inflacji. Druga miała przyspieszyć waloryzację programu i wprowadzić 800+ od sierpnia, a nie od stycznia przyszłego roku.

Obie poprawki zostały zaopiniowane przez komisję negatywnie, natomiast większość w komisji przeforsowała pozytywną opinię dla całości ustawy. Teraz trafi ona pod obrady Sejmu.

Rozszerzenie 500 plus

Waloryzację sztandarowego programu socjalnego Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział prezes tej partii Jarosław Kaczyński podczas majowej konwencji programowej.

Według premiera Mateusza Morawieckiego koszt podniesienia kwoty świadczenia wypłacanego rodzinom wyniesie ok. 24 mld złotych. Polityk podkreśla, że jest to znacznie powyżej inflacji od czasu wprowadzenia programu Rodzina 500 plus.

W reakcji na zapowiedź Jarosława Kaczyńskiego lider największej partii opozycyjnej, Donald Tusk wezwał Prawo i Sprawiedliwość do wprowadzenia nowej wysokości świadczenia już od 1 czerwca tego roku, a nie, jak zapowiedziano podczas konwencji, od stycznia 2024 roku.

Jedynie Konfederacja wyraźnie zapowiedziała, że posłowie ugrupowania będą głosować przeciwko rozszerzeniu rządowego programu. Później zrobił to także Szymon Hołownia kierujący Polską 2050.

Czytaj też:

Rozdawnictwo pieniędzy podatników. Warzecha: Niestety festiwal obietnic się rozkręciłCzytaj też:

800 Plus? Polacy są podzieleni ws. świadczenia dla rodzin