Elon Musk kontra Mark Zuckerberg. Pojedynek miliarderów

Koloseum. Jedna z najbardziej imponujących starożytnych budowli stolicy Italii przyciąga rocznie ok. 6 mln turystów z całego świata. W największym i najbardziej okazałym amfiteatrze poza publicznym torturowaniem i mordowaniem skazańców główną rozrywką były walki gladiatorów. To właśnie Koloseum na miejsce swojego pojedynku wybrało według plotkarskich magazynów w USA dwóch znanych na całym świecie miliarderów, co pośrednio potwierdził na Twitterze sam Elon Musk, pisząc, że „są szanse na to, że walka odbędzie się w Koloseum”. Ponoć o takim pomyśle wie już nawet włoski minister kultury. Walka najbogatszych ludzi świata w takim miejscu nie jest całkowicie wykluczona, choć Koloseum po raz ostatni zostało wykorzystane, gdy Paul McCartney zorganizował w starożytnych murach kameralny koncert charytatywny.

Cel imprezy wewnątrz zabytku był więc wyraźnie bardziej ambitny niż pokaz dwóch bogatych brzydali w sportowych ciuchach próbujących złoić skórę konkurentowi, choć to zapewne po prostu signum temporis. I przy tej okazji na cele charytatywne można by przecież uciułać kilkaset milionów dolarów. Niezależnie od miejsca w bezpośredniej walce zmierzyć ma się ekscentryczny prezes Tesli produkującej elektryczne samochody, marzący o podbiciu Marsa założyciel kosmicznej spółki SpaceX i od niedawna właściciel Twittera Elon Musk. Jego rywalem będzie twórca Facebooka, szef Instagrama, prezes firmy Meta i Człowiek Roku 2010 magazynu „Time” Mark Zuckerberg. „Walkę w klatce” zaproponował na Twitterze 51-letni Elon Musk. „Wyślij mi lokalizację” – błyskawicznie odpowiedział mu na Instagramie 39-letni Mark Zuckerberg. I chociaż słowna przepychanka wskazywała jedynie na próbę rozdmuchania itak rozdętych do granic możliwości ego obu panów, to amerykańskie media informują, że dwaj superbogacze naprawdę poważnie podchodzą do pomysłu pojedynku. – To byłaby największa walka w historii świata – mówił w wywiadzie dla plotkarskiego TNZ Dana White, szef UFC, deklarując chęć pomocy w organizacji wydarzenia.

Pojedynki toczone w ramach Ultimate Fighting Championship (UFC) odbywają się w ośmiokątnym ringu otoczonym siatką, nazywanym oktagonem lub po prostu klatką.