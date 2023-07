Centralny Port Komunikacyjny. Jest decyzja środowiskowa

Teraz spółka ma otwartą drogę do wnioskowania o decyzję lokalizacyjną, a w dalszej kolejności – pozwolenia na budowę.

"Decyzja środowiskowa wydana przez RDOŚ w Warszawie oznacza zielone światło dla budowy CPK w poszanowaniu dla ludzi i środowiska naturalnego. Naszym celem jest prowadzenie projektu w sposób optymalny dla regionu. Jeszcze w lipcu możliwe jest uzyskanie promesy zezwolenia na budowę z Urzędu Lotnictwa Cywilnego. To otworzy drzwi do złożenia wniosku do wojewody o wydanie decyzji lokalizacyjnej. Kolejnym krokiem będzie wniosek o pozwolenie na budowę" – oświadczył wiceminister funduszy i polityki regionalnej oraz pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała, cytowany w komunikacie.

Budowa CPK. Decyzja środowiskowa

Decyzja środowiskowa obejmuje m.in. terminal pasażerski, budynki i obiekty wspierające funkcjonowanie lotniska, wieżę kontroli ruchu lotniczego, drogi startowe i kołowania, płyty postojowe, węzeł kolejowy i drogowy, a także infrastrukturę towarzyszącą, np. hotele, budynki komercyjne oraz parkingi. Jej otrzymanie umożliwia inwestorowi dodatkowo m.in. usuwanie drzew i krzewów, prowadzenie prac geologicznych oraz wymaganych badań archeologicznych i konserwatorskich.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który ma zintegrować transport lotniczy, kolejowy i drogowy. CPK jest w 100 proc. własnością Skarbu Państwa.

Udogodnienia dla pasażerów

Terminal pasażerski lotniska, który zajmie powierzchnię ok. 400 tys. m2 będzie zlokalizowany na dwóch poziomach. Przyloty i kontrola bezpieczeństwa znajdą się zarówno w strefie Schengen, jak też Non-Schengen. Dalej pasażerowie Non-Schengen przemieszczą się na poziom, na którym znajdzie się osobna część terminala, restauracje, sklepy itd.

Terminal będzie połączony bezpośrednio z czterema modułowymi pirsami, czyli przedłużoną częścią terminala pasażerskiego (z możliwością rozbudowy w przyszłości, kiedy pojawi się takie zapotrzebowanie rynkowe). We wszystkich strefach terminala pasażerowie będą mieli do dyspozycji dwukierunkowe ruchome chodniki, co pozwoli zminimalizować czas przesiadek i podwyższy standard obsługi.

