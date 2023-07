Rząd przyjął pakiet ułatwień dla przedsiębiorców

"Zależy nam na tym, żeby prowadzenie w Polsce firmy było łatwiejsze, a obowiązujące przepisy nie ograniczały przedsiębiorców, tylko im pomagały. Dlatego proponujemy m.in. zasadę one in, one out, tzn., że wprowadzając nowy obowiązek dla przedsiębiorców, będziemy dążyć do zniesienia innego. Kolejnym rozwiązaniem jest zasada miesięcznego vacatio legis dla przepisów gospodarczych. Znosimy także drobniejsze utrudnienia, m.in. ograniczamy konieczność posługiwania się pieczątką. Nowe przepisy przyczynią się do tworzenia bardziej stabilnego i przyjaznego przedsiębiorcom prawa" – oświadczył minister Waldemar Buda, cytowany w komunikacie Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Pakiet zmian składa się z czterech filarów: łatwiejsze pierwsze kroki w biznesie, prostsze zasady prowadzenia firm, usprawnienie sukcesji w firmach, przyjazne prawo gospodarcze.

Projekt MRiT

Ministerstwo zaproponowało w projekcie m.in. rozszerzenie definicji rzemiosła i rzemieślnika w ustawie o rzemiośle i zastosowanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach organów organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła. Przyczyni się to do włączenia do rzemiosła podmiotów rzemieślniczych, które były dotychczas z nich wykluczone i nie mogły korzystać z dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników w rzemiośle.

Resort zaproponował również ograniczenie w posługiwaniu się pieczątką (nie będzie można wymagać i żądać od przedsiębiorcy posługiwania się pieczątką), usprawnienie zasad kontroli w firmach (wraz z zawiadomieniem o kontroli przedsiębiorcy będzie doręczana lista dokumentów i informacji, które będę niezbędne podczas kontroli), ograniczenie papierowej dokumentacji i odejście od zasady dwuinstancyjności na rzecz jednoinstancyjności w kilku kolejnych postępowaniach administracyjnych.

Zmiany w firmach

Pakiet zawiera też usprawnienia sukcesji w firmach, m.in. automatyczne wydłużenie zarządu sukcesyjnego przez sąd, ułatwienia przy powoływaniu zarządcy sukcesyjnego i usprawnienie pełnienia przez niego zadań i ułatwienie sukcesji spółek i wykonywanie praw z udziałów i akcji – wprowadzenie nowej procedury, wyznaczania i odwoływania wspólnego przedstawiciela dla współposiadaczy udziałów lub akcji w spółkach handlowych.

Ministerstwo zawarło również w projekcie zmianę prawa gospodarczego, m.in. wprowadzenie zasady one in, one out (wprowadzając jeden nowy obowiązek administracyjny, projektodawca będzie dążył do zmniejszenia innego obowiązku), zasady odpowiednio długiego vacatio legis dla przepisów prawa gospodarczego (które co do zasady nie powinno być krótsze niż miesiąc) i obowiązkowej oceny ex post przepisów gospodarczych, gdy nie odbyły się konsultacje publiczne.

