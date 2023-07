Podwyżki w budżetówce. Rząd wygospodaruje dodatkowe środki

Jak relacjonuje portal businessinsider.com.pl, posunięcie rządu utrudni organizowanie protestów pracowników budżetówki, które miałyby się odbyć jesienią tego roku.

O potrzebie demonstracji jeszcze niedawno mówili m.in. nauczyciele oraz policjanci.

Dodatkowe środki na podwyżki

Zgodnie z doniesieniami, Ministerstwo Finansów chce przekazać dodatkowe środki na podwyżki szczególnie dla pracowników tych instytucji publicznych, które będą miały problem z zapewnieniem odpowiednich płac po podwyżce płacy minimalnej.

– W związku z podwyżką pensji minimalnej, w niektórych jednostkach budżetowych dojdzie do spłaszczenia wynagrodzeń. Dlatego Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów podjął decyzję, że resorty zidentyfikują, czy takie problemy wystąpią w nadzorowanych przez nich jednostkach i zgłoszą je w trakcie corocznych negocjacji budżetowych z Ministerstwem Finansów – powiedział podczas posiedzenia Rady Dialogu Społecznego wiceminister finansów Piotr Patkowski.

Płaca minimalna

Przypomnijmy, że 13 czerwca tego roku premier Mateusz Morawiecki poinformował o przyjęciu przez rząd propozycji podniesienia od nowego roku płacy minimalnej. – W Polsce opłaca się pracować. To przekłada się na wzrost aktywności zawodowej. Płaca minimalna od 1 lipca wzrośnie do 3 600 złotych brutto, natomiast po 2024 r. może przekroczyć 4 000 złotych brutto. To jeszcze zależy od tego, jak ułoży się dialog społeczny – mówił szef rządu. I dodał, że PiS będzie "działać dalej dla dobra ludzi pracy".

– Zrobimy wszystko, żeby wynagrodzenia Polaków jak najszybciej rosły. Jestem przekonany, że założenia, które przyjęliśmy, będą przyczyniały się do dobrego wzrostu gospodarczego, który będzie służył ludziom – przekonywał Morawiecki.

