Kolejne drastyczne regulacje UE. Szydło: Zniszczą rolnictwo i przemysł

Kolejne niepokojące informacje napływają z Brukseli. Chodzi między innymi o unijne regulacje w zakresie tzw. odbudowy zasobów przyrody. O wyniku dzisiejszych głosowań pisze była polska premier a obecnie europoseł PiS, Beata Szydło.

Szydło ostrzega: Konsekwencje będą horrendalne

"Po pierwsze, PE chce wdrożenia jeszcze bardziej drastycznych ograniczeń zużycia energii elektrycznej, niż początkowo przewidywał (i tak radykalny) program FitFor55). Do 2030 roku (czyli w 7 lat) zużycie prądu ma zostać «ścięte» o 11,7 proc. Konsekwencje dla gospodarki i codziennego komfortu życia Europejczyków będą horrendalne" – pisze Szydło.

Likwidacja części pól uprawnych

"Po drugie, wbrew wcześniejszym ustaleniom politycznym, PE przegłosował radykalny plan określany jako «odbudowa zasobów przyrody». Oznacza to likwidację (w ekspresowym tempie do 2030 roku) milionów hektarów pól uprawnych, co praktycznie zlikwiduje europejskie rolnictwo" – wskazuje europoseł.

Europarlament przyjął w środę swoje stanowisko w sprawie "odbudowy zasobów przyrody" Unii, 336 głosami do 300 przy 13 wstrzymujących się od głosu. Głosowanie za odrzuceniem wniosku Komisji nie przeszło (312 głosów do 324 i 12 wstrzymujących się).

Szydło: To radykałów z Brukseli nie interesuje

"Według wizji Brukseli, w ciągu najbliższych 7 lat Europa ma zamienić się w wielki rezerwat, bez rolnictwa, z przemysłem dorzynanym cenami za energię elektryczną. Co z ludźmi? Co z miejscami pracy? Co z żywnością? To radykałów z Brukseli nie interesuje" – ostrzega Beata Szydło.

Polska miałaby zalać część pól

Podstawą prawną ma być przedstawiony przez Komisję Europejską projekt rozporządzenia Parlamentu i Rady UE - Restoration Law EU. Rozporządzenie stanowi element realizacji celów Strategii na Rzecz Bioróżnorodności Biologicznej do 2030 roku.

Dokument Parlamentu i Rady UE ma charakter rozporządzenia UE. Co to oznacza w praktyce? Otóż regulacje, które ustanawia po ich przyjęciu, automatycznie wchodzą do porządku prawnego państw członkowskich – są automatycznie wiążące i muszą być stosowane bezpośrednio.

Ponadto, procedura przyjęcia tego typu rozporządzenia opiera się na większości w europarlamencie i większości kwalifikowanej w Radzie, co oznacza, że nie przewiduje prawa weta dla poszczególnych państw.

W ramach "odtwarzania przyrody" część użytkowanych przez polskich rolników pól zostanie zalana. Oznacza to ograniczanie powierzchni do produkcji żywności. Jak poinformował "Nasz Dziennik" chodzi o blisko 400 tys. użytkowanych rolniczo hektarów.

