Minister Telus: Uruchomiliśmy kredyty płynnościowe dla rolników

Kredyty płynnościowe, szacowanie szkód powstałych w wyniku suszy oraz sytuacja na rynku malin – to tematy czwartkowej konferencji prasowej ministra rolnictwa i rozwoju wsi Roberta Telusa.

– Dziś zostały uruchomione kredyty płynnościowe dla producentów rolnych. Obecnie do tych kredytów mogą być stosowane dopłaty z budżetu państwa na okres uzależniony od wielkości gospodarstwa, tj. na 36, 48 i 60 miesięcy – powiedział polityk.

Kredyty płynnościowe

Rolnicy mogą się ubiegać o kredyty płynnościowe w bankach współpracujących z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Są to: Bank Spółdzielczy w Brodnicy, Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., SGB-Bank SA, BNP Paribas Bank Polska S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., Krakowski Bank Spółdzielczy, Santander Bank Polska S.A. oraz Credit Agricole Bank Polska S.A.

– Czekam jednocześnie na zgodę Komisji Europejskiej, która umożliwi stosowanie dopłat do oprocentowania wszystkich kredytów płynnościowych niezależnie od wielkości gospodarstwa do 60 miesięcy – zapowiedział minister Robert Telus. Limit akcji kredytowej wynosi 2,7 mld złotych, a w miarę potrzeb będzie podwyższany do 10 mld złotych.

Sytuacja na rynku malin

– Na bieżąco monitorujemy sytuację na rynku owoców miękkich oraz prowadzimy dialog z ich producentami i przetwórcami – przekazał szef resortu rolnictwa.

– Podjąłem decyzję, że inspekcje kontrolowane i nadzorowane przez ministerstwo będą monitorować rynek skupu malin, żeby wykluczyć zmowę cenową. (...) Mamy też informację, że firmy, które ceny tak mocno obniżyły, dorównały już do ceny oferowanej przez firmy skupujące w imieniu spółki Skarbu Państwa – oznajmił Telus. – Każda firma, która skupuje owoce miękkie od polskiego rolnika lub prowadzi działalność w zakresie mrożenia tych owoców będzie mogła otrzymać niskooprocentowany kredyt w wysokości do 40 mln złotych na 18 miesięcy z dopłatą państwa – podkreślił.

