Premier zapowiada: Powstanie 500 nowych żłobków

Szef rządu odwiedził żłobek w miejscowości Łobez w woj. zachodniopomorskim.

– W ramach programu Maluch plus pojawił się w Łobzie pierwszy żłobek publiczny, państwowo-samorządowy. Ważne jest to, by kontynuować nasz program, kontynuować nasze dzieło. W związku z tym, w ciągu najbliższego roku lub dwóch lat powstanie około 500 nowych żłobków w Polsce – powiedział Mateusz Morawiecki. – Rząd Prawa i Sprawiedliwości konsekwentnie inwestuje i wspiera polskie rodziny z dziećmi – dodał premier.

– Chcemy to utrzymywać, chcemy to rozwijać – stwierdził polityk w swoim wystąpieniu. – To nasze zobowiązanie – zapewnił.

Morawiecki zaznaczył również, że dzieci to przyszłość narodu, a wszystkie inwestycje rządowe są inwestycjami w przyszłość Polski.

Nowa formuła programu Maluch plus

Program Maluch plus działa już od 2011 r. Jego początkowym celem było wspieranie w tworzeniu nowych miejsc opieki dla najmłodszych dzieci, tak aby ułatwić ich rodzicom pogodzenie obowiązków zawodowych z wychowaniem dziecka.

Nowa formuła programu Maluch plus ma na celu wsparcie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech: żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Inicjatywa wspierająca system opieki została przekształcona z programu rocznego w program długofalowy na lata 2022 – 2029. W ramach projektu dofinansowywane będzie tworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki dla najmłodszych dzieci. Budżet nowej edycji programu wynosi 5,5 mld złotych.

Program zawiera trzy źródła finansowania: budżet państwa i środki unijne z Krajowego Planu Odbudowy oraz środki z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Dofinansowanie będzie można uzyskać na tworzenie nowych miejsc i ich funkcjonowanie przez 36 miesięcy. W ramach programu nie jest wymagany wkład własny.

Pierwszeństwo w ramach programu Maluch plus mają gminy. Odpowiedni wniosek należy złożyć do właściwego wojewody.

Czytaj też:

Absolutorium dla rządu. Sejm podjął decyzjęCzytaj też:

Program darmowych leków. Premier: Przyjęliśmy zmianę bardzo korzystną dla wszystkich Polaków