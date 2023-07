Darmowe laptopy dla uczniów i bony dla nauczycieli. Jest decyzja prezydenta

O podpisaniu ustawy przez głowę państwa poinformowała w oficjalnym komunikacie Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem strony internetowej Prezydent.pl oraz mediów społecznościowych.

Laptopy dla uczniów i nauczycieli

Działanie będzie realizowane od roku szkolnego 2023/2024. Urząd obsługujący ministra ds. informatyzacji co roku będzie dokonywał zakupu centralnego na podstawie danych liczbowych przekazanych przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania. Następnie laptopy będą trafiały do organów prowadzących szkoły, które będą przekazywały na własność sprzęt rodzicom uczniów klas czwartych szkół podstawowych. Laptopy uzyskane w ramach ustawy nie będą mogły ulec zbyciu przez okres pięciu lat.

Ustawa zakłada także przekazywanie nauczycielom szkół podstawowych bonu o wartości 2,5 tys. złotych na zakup laptopa. Z bonu będzie można skorzystać do końca 2025 r. Środki na zakup sprzętu komputerowego w roku szkolnym 2023/2024 mają pochodzić z budżetu Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy, a w następnych latach ze środków budżetowych.

Pod koniec czerwca Senat wprowadził poprawki do ustawy dot. wyposażenia uczniów klas czwartych w laptopy.

Zgodnie z przyjętymi poprawkami, prawo do bonu na zakup laptopa przysługiwać ma także nauczycielom przedszkoli, zatrudnionym na dzień 30 września danego roku szkolnego. Poprawki doprecyzowują też, że w przypadku braku wystarczającej liczby laptopów dla uczniów klasy objętej wsparciem, organ prowadzący szkołę, w terminie do 30 dni, występuje do ministra właściwego ds. informatyzacji z wnioskiem o dodatkowe.

Na razie nie wiadomo, czy wszyscy czwartoklasiści dostaną takie same laptopy. – Może się okazać, że wszyscy będą mieli ten sam model, ale może się też okazać, że część obszarów weźmie jeden dostawca, a część inny – mówił pod koniec maja minister cyfryzacji Janusz Cieszyński.

