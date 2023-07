Konfederacja powyżej 20 proc.?

Myśl, że PiS rządzi – i to już drugą kadencję – jest straszna; myśl, że PiS mógłby rządzić jeszcze jedną, czyli już aż trzecią – i to z rzędu – kadencję, jest jeszcze straszniejsza, lecz myśl, że PiS mógłby rządzić razem z Konfederacją albo przy jej choćby cichym wsparciu, jest po prostu nie do wytrzymania.