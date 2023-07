"Dość oszukiwania". Minister zdecydował o wielkiej kontroli ws. malin

"Ze względu na podejrzenia zmowy cenowej na rynku malin podjąłem decyzję o rozpoczęciu kontroli przez wszystkie państwowe inspekcje względem firm skupujących i przetwarzających maliny" – przekazał szef resortu rolnictwa. "UOKiK jest w trakcie kontroli. Kolejną decyzją było powiadomienie CBA. Dość oszukiwania!" – zaznacza Robert Telus.

Na początku tego tygodnia MRiRW poinformowało, że w związku z podejrzeniem o zmowę cenową, ruszają kontrole w skupach malin. – Mamy podejrzenie, że nastąpiła zmowa cenowa, która ma wywrzeć presję na spółkę skarbu państwa. Nie ulegniemy jej. Odpowiednie służby będą monitorować sytuację. Podejmujemy działania korzystne dla polskich plantatorów – poinformował wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Rafał Romanowski

Po rozpoczęciu skupu malin przez jedną ze spółek skarbu państwa w województwie lubelskim, cena malin przemysłowych wzrosła o ok. 1 zł/ kg. – Z piątku na sobotę, z godziny na godzinę, podmioty z kapitałem zagranicznym obniżyły zaś cenę tych malin o ok. 1 zł – mówił Romanowski podczas konferencji prasowej.

Romanowski: Działania monopolistyczne

– Zgodnie z zapowiedzią premiera Jarosława Kaczyńskiego, będziemy podejmować wszelkie możliwe działania, które pozwolą, żeby rynek był przejrzysty. Monitorujemy monopolistyczne praktyki spółek z kapitałem zagranicznym. Maliny, które kupują konsumenci to owoce deserowe, charakteryzują się wysoką jakością. Malina skupowana od plantatorów do przetworzenia ma inną gramaturę, choć jakościowo nie odbiega od tej deserowej, a trafia do obróbki i dalszej sprzedaży – wskazał wiceszef MRiRW.

– Spółka skarbu państwa, która organizuje skup, ma podpisaną umowę z 11 podmiotami, ale samych miejsc skupowych jest więcej. W zależności od sytuacji, będziemy odpowiednio reagować również w innych częściach kraju – zapowiedział.

W związku z napływającymi sygnałami dotyczącymi nieprawidłowości w obrocie malinami, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych rozpoczyna kontrole doraźne w podmiotach skupujących oraz importujących maliny (również mrożone) z zagranicy w zakresie jakości handlowej. Jak wskazano, celem kontroli jest weryfikacja i wyeliminowanie praktyk prowadzących do zafałszowań, powodujących naruszenie przepisów jakości handlowej ze względu na niezgodne z prawdą dane w zakresie pochodzenia, klasy lub składu.

Czytaj też:

Minister Telus: Uruchomiliśmy kredyty płynnościowe dla rolników