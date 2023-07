Ważna informacja dla kredytobiorców. Decyzja po wakacjach?

– W mojej ocenie, jeżeli będą sprzyjające warunki, czyli jeżeli zobaczymy spadek inflacji w szybkim tempie, jeżeli będzie to trwały trend spadkowy w dłuższym horyzoncie, to RPP będzie miała argumenty, żeby z rozwagą podjąć dyskusję na temat obniżek stóp procentowych, być może nawet już po wakacjach. Oczywiście, muszę tutaj dokonać zastrzeżenia – tak jak czynią to przedstawiciele większości banków centralnych na świecie w obecnych czasach dużej niepewności gospodarczej i geopolitycznej – że wszystko zależy od napływających danych i informacji – powiedziała Duda w rozmowie z Business Insider Polska.

Wskazała, że czynnikiem ryzyka dla ścieżki inflacji pozostaje wzrost płac.

– Z ankiet wynika, że mniej jest przedsiębiorców skłonnych podnosić wynagrodzenia. Choć niewątpliwie jest to czynnik ryzyka, który trzeba brać pod uwagę. Warto może w tym momencie zwrócić uwagę na jeszcze jeden ważny czynnik. Dekompozycja deflatora PKB (indeks pokazujący zmiany poziomu cen – red.) wskazuje, że w reakcji na szoki podażowe firmy w niektórych branżach podnosiły ceny szybciej, niż wynikałoby to z tempa wzrostu kosztów. Wydaje się, że firmy w takiej sytuacji mogłyby mieć jeszcze pewien bufor do równoważenia kwestii płacowej – wyjaśniła Duda.

Prognozy dot. PKB

Duda oceniła, że od II poł. 2023 r. aktywność gospodarcza lekko ożywi się i wzrost PKB będzie umiarkowany

– Zgodnie z prognozami, od drugiej połowy 2023 powinno nastąpić lekkie ożywienie w gospodarce, choć wzrost będzie nadal umiarkowany. Ważne jest, że polska gospodarka prawdopodobnie uniknie recesji. W mojej ocenie realizuje się scenariusz miękkiego lądowania, z niewielkim, ale jednak wzrostem PKB – podsumowała Duda.

W ub. tygodniu członkini Rady informowała, że aby nastąpiły obniżki stóp procentowych "musi zaistnieć wiele warunków koniecznych, by Rada podjęła taką decyzję".

Glapiński: Obniża stóp możliwa

Jak informował prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący RPP Adam Glapiński RPP nie dyskutowała na lipcowym posiedzeniu o rozpoczęciu cyklu obniżek stóp procentowych.

Prezes NBP ocenił, że obniżka stóp procentowych w skali "typu 0,25 pkt proc." jest możliwa na następnym decyzyjnym posiedzeniu RPP we wrześniu, przy założeniu jednocyfrowej inflacji i 90-procentowej pewności jej dalszego spadku.

W sierpniu br. RPP odbędzie jednodniowe, niedecyzyjne posiedzenie.

Według Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) inflacja konsumencka wyniosła 11,5% w ujęciu rocznym w czerwcu 2023 r. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych nie zmieniły się w czerwcu.

