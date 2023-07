Erdogan komentuje ruch Putina. "On tego chce. Będziemy rozmawiać"

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow ogłosił zerwanie umowy zbożowej. – Porozumienia czarnomorskie właściwie przestały dziś obowiązywać, część porozumień dotyczących Rosji w sprawie handlu zbożem nie została wykonana – przekazał podczas rozmowy z mediami.

Pieskow zapewnia, że Rosja powróci do realizacji porozumień, gdy tylko rosyjska część umowy zbożowej zostanie sfinalizowana.

– Jak powiedział wcześniej prezydent Putin, termin upływa 17 lipca. Niestety, część dotycząca Rosji w tym porozumieniu czarnomorskim nie została do tej pory wypełniona. W związku z tym zostaje ono wypowiedziane – podkreślił Pieskow.

Umowa zbożowa, gwarantująca bezpieczny eksport zboża i nawozów z Ukrainy przez Morze Czarne, została zawarta w lipcu 2022 r. przez Ukrainę, Rosję, Turcję i ONZ.

Komentarz Erdogana

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan uważa, że prezydent Rosji Władimir Putin tak naprawdę chce przedłużenia umowy zbożowej i zamierza z nim o tym rozmawiać. Według CNN Turcja, Erdogan stwierdził, że inicjatywa zbożowa na Morzu Czarnym przeszła już do historii jako znaczący sukces dyplomatyczny i umożliwiła transport ponad 33 mln ton zboża, zapobiegając niedoborom żywności w wielu krajach.

– Pomimo dzisiejszego oświadczenia uważam, że prezydent Rosji chce, aby ten humanitarny most był kontynuowany – powiedział Erdogan na konferencji prasowej w Stambule, przed udaniem się z oficjalną wizytą do Arabii Saudyjskiej. Dodał, że może "podjąć kroki przez telefon z Putinem, nie czekając do sierpnia", kiedy to rosyjski przywódca ma złożyć osobistą wizytę w Turcji.

Według doniesień medialnych UE rozważała ustępstwa wobec Rosji, w tym ponowne podłączenie Rosyjskiego Banku Rolnego (Rosselkhozbank) do międzynarodowej sieci płatniczej SWIFT po to, aby Moskwa zgodziła się na przedłużenie porozumienia zbożowego.

